Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras perder 2-1 ante Universidad de Chile en el partido de vuelta, disputado en Coquimbo. A pesar de llegar con opciones reales de clasificar, el equipo blanquiazul mostró una versión deslucida y terminó cayendo sin generar mayor peligro en el arco rival.

Esta nueva decepción en el plano internacional no pasó desapercibida para la prensa. Uno de los análisis más duros vino de Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, quien no dudó en responsabilizar directamente a dos jugadores por el bajo rendimiento colectivo.

Mr. Peet criticó el rendimiento de 2 jugadores tras eliminación de Alianza Lima

Durante una reciente edición de su programa Mr. Peet Channel, el periodista deportivo fue contundente al analizar el desempeño de los íntimos y fue duramente crítico por el rendimiento de Sergio Peña y Alan Cantero.

"Un Alianza que no jugó bien al fútbol, sobre todo en los primeros 45 minutos. Le costó tener la pelota. No fue un buen partido de Peña, Cantero, y esto tenemos que asumirlo nosotros también. No es el mismo Cantero cuando entra que cuando arranca y es así pero no deja de ser un buen jugador pero le costó jugar en esa posición", comentó.

El comentarista deportivo destacó la falta de reacción del equipo, así como la pobre circulación del balón en los primeros 45 minutos. Para él, la eliminación no fue casualidad, sino consecuencia directa de una actuación impropia de un equipo que aspiraba a avanzar en el certamen.

Mr. Peet resaltó el desempeño de Gianfranco Chávez pese a eliminación de Alianza Lima

No todo fue negativo en el análisis del periodista. Mr. Peet también se dio un momento para destacar el rendimiento del defensor Gianfranco Chávez, quien ocupó el lugar del experimentado Carlos Zambrano.

“No podemos decir que se perdió por la ausencia de Zambrano. Chávez hizo un buen partido, se mostró sólido en la defensa. Lo que falló fue el funcionamiento colectivo”, aclaró.