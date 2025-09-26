HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

Mr. Peet lapidó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación de la Copa Sudamericana 2025: "Tenemos que asumirlo"

El periodista deportivo Peter Arévalo fue tajante tras la eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile. Alan Cantero y Sergio Peña fueron los principales señalados.

Mr. Peet destrozó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación ante la U. de Chile. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Mr. Peet destrozó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación ante la U. de Chile. Foto: composición LR/captura de Madrugol

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras perder 2-1 ante Universidad de Chile en el partido de vuelta, disputado en Coquimbo. A pesar de llegar con opciones reales de clasificar, el equipo blanquiazul mostró una versión deslucida y terminó cayendo sin generar mayor peligro en el arco rival.

Esta nueva decepción en el plano internacional no pasó desapercibida para la prensa. Uno de los análisis más duros vino de Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, quien no dudó en responsabilizar directamente a dos jugadores por el bajo rendimiento colectivo.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

Mr. Peet criticó el rendimiento de 2 jugadores tras eliminación de Alianza Lima

Durante una reciente edición de su programa Mr. Peet Channel, el periodista deportivo fue contundente al analizar el desempeño de los íntimos y fue duramente crítico por el rendimiento de Sergio Peña y Alan Cantero.

"Un Alianza que no jugó bien al fútbol, sobre todo en los primeros 45 minutos. Le costó tener la pelota. No fue un buen partido de Peña, Cantero, y esto tenemos que asumirlo nosotros también. No es el mismo Cantero cuando entra que cuando arranca y es así pero no deja de ser un buen jugador pero le costó jugar en esa posición", comentó.

El comentarista deportivo destacó la falta de reacción del equipo, así como la pobre circulación del balón en los primeros 45 minutos. Para él, la eliminación no fue casualidad, sino consecuencia directa de una actuación impropia de un equipo que aspiraba a avanzar en el certamen.

PUEDES VER: Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: No tenía que ver con rendimiento

lr.pe

Mr. Peet resaltó el desempeño de Gianfranco Chávez pese a eliminación de Alianza Lima

No todo fue negativo en el análisis del periodista. Mr. Peet también se dio un momento para destacar el rendimiento del defensor Gianfranco Chávez, quien ocupó el lugar del experimentado Carlos Zambrano.

“No podemos decir que se perdió por la ausencia de Zambrano. Chávez hizo un buen partido, se mostró sólido en la defensa. Lo que falló fue el funcionamiento colectivo”, aclaró.

Notas relacionadas
Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

LEER MÁS
Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

LEER MÁS
Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

LEER MÁS
Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini recordó expulsión de Carlos Zambrano tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Lo pagamos caro"

Pablo Ceppelini recordó expulsión de Carlos Zambrano tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Lo pagamos caro"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Deportes

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la primera división de Arabia Saudita: ¿a que hora, donde y como ver el partido?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota