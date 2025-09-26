Paraguay vs Panamá EN VIVO por Mundial Sub 20: hora y canales para ver el partido de la primera fecha del Grupo B

La selección paraguaya debuta en la primera fecha del Mundial Sub 20 ante el aguerrido cuadro panameño. Ambas escuadras latinoamericanas quieren arrancar con el pie derecho el prestigioso evento de la categoría en Chile. El duelo correspondiente al Grupo B se jugará a las 6:00 pm (hora peruana) a través de Directv Sports. El cuadro guaraní parte ligeramente como favorito ante los centroamericanos.

Es importante destacar que Paraguay, Panamá, Ucrania y Corea del Sur coinciden en el mismo lado. Sin duda, este grupo promete ser uno de los más disputados en la fase inicial del torneo. El enfrentamiento inaugural entre paraguayos y panameños se presenta como crucial para definir las metas de ambos equipos, considerando que los otros tres participantes tienen un historial destacado en competiciones juveniles.

¿A qué hora juega Paraguay vs Panamá Sub 20 por la Copa Sudamericana?

Nadie quiere perderse este vibrante partido entre Paraguay ante Panamá Sub 20. Por este motivo, te dejamos los horarios oficiales para que sigas el encuentro por Direc TV Sports. En Perú el compromiso arranca a las 6:00 pm.

Argentina , Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay (8:00 pm)

, Chile, Brasil, y Uruguay (8:00 pm) Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (7:00 pm)

Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (6:00 pm)

Estados Unidos (Montaña-MST) y México (7:00 pm)

¿Dónde puedes ver el Paraguay vs Panamá Sub 20 por Copa Sudamericana?

Paraguay y Panamá protagonizarán un partido de pronóstico reservado por la primera fecha del Mundial Sub 20 en Chile, en el estadio Playa Ancha. Las hinchas que quieran seguir el partido tendrán que contar con Direc TV Sports (canales 610 y 1610) Asimismo, online existe la posibilidad de seguirlo a través de DGO, el servicio de streaming que ofrece la señal con suscripción previa.

Posibles alineaciones entre Paraguay ante Panamá

Panamá : Cecilio Burgess; Julio Rodríguez, Erick Díaz, Ariel Arroyo, Martín Krug, Juan Hall; Giovany Herbert, Kairo Walters, Anel Ryce; Gustavo Herrera y Rafael Mosquera. DT : Jorge Dely Valdés.

: Cecilio Burgess; Julio Rodríguez, Erick Díaz, Ariel Arroyo, Martín Krug, Juan Hall; Giovany Herbert, Kairo Walters, Anel Ryce; Gustavo Herrera y Rafael Mosquera. : Jorge Dely Valdés. Paraguay: Facundo Insfrán; Ezequiel Duarte, Lucas Quintana, Líder Cáceres, Alexandro Maidana; Enso González, Osmar Giménez, Fabrizio Baruja, Rodrigo Villalba; Octavio Alfonso y Tiago Caballero. DT: Antolín Alcaraz.

¿Cómo clasifican a los octavos de final?

El Mundial Sub-20 de 2025 contará con la participación de 24 selecciones, organizadas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Durante la fase de grupos, cada selección jugará tres partidos, enfrentándose a todos los rivales de su grupo. Es importante destacar que para avanzar a los octavos de final, los equipos deben finalizar entre los dos primeros de su grupo o ser uno de los cuatro mejores terceros de todos los grupos. De esta manera, un total de 16 equipos se clasificarán para la etapa eliminatoria, compuesta por 12 selecciones que ocupen los dos primeros lugares de sus respectivos grupos y 4 que logren el pase como mejores terceros.