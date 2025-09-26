Programación del Mundial Sub-20 de Chile: fixture de la fecha 1 por la fase de grupos del torneo juvenil

Solo falta 24 horas para que inicie el Mundial Sub-20 2025. Chile será el país que albergará este emocionante evento, el cual iniciará este sábado 27 de setiembre y se extenderá hasta el lunes 20 de octubre. En total, son 24 las selecciones de distintos continentes que buscarán la dejar a su país en lo más alto del torneo FIFA. El vigente monarca es Uruguay, combinado que no pudo clasificar.

Los 24 equipos que compiten en el torneo se reparten en seis grupos. De cada grupo, avanzarán a la siguiente ronda los equipos que terminen en el primer y segundo lugar. Además, se clasifican los cuatro mejores terceros, determinados a partir de una tabla que compara el rendimiento de todos los terceros lugares. Los equipos que logren avanzar disputarán los octavos de final, seguidos por los cuartos de final, las semifinales y, finalmente, la gran final que definirá al campeón. También se jugará un partido por el tercer lugar entre los equipos que pierdan en semifinales.

Fixture del Mundial Sub-20: calendario de partidos del torneo FIFA

Sábado 27 de setiembre

15.00 horas - Japón vs. Egipto - Estadio Nacional.

15.00 horas - Corea del Sur vs. Ucrania - Estadio Elías Figueroa.

18.00 horas - Chile vs. Nueva Zelanda - Estadio Nacional.

18.00 horas - Paraguay vs. Panamá - Estadio Elías Figueroa.

Domingo 28 de setiembre

Lunes 29 de setiembre

15.00 horas - Francia vs. Sudáfrica - Estadio El Teniente.

15.00 horas - Noruega vs. Nigeria - Estadio Fiscal.

18.00 horas - Estados Unidos vs. Nueva Caledonia - Estadio El Teniente.

18.00 horas - Colombia vs. Arabia Saudí - Estadio Fiscal.

Martes 30 de setiembre

15.00 horas - Egipto vs. Nueva Zelanda - Estadio Nacional.

15.00 horas - Panamá vs. Ucrania - Estadio Elías Figueroa.

18.00 horas - Chile vs. Japón - Estadio Nacional.

18.00 horas - Corea del Sur vs. Paraguay - Estadio Elías Figueroa.

Lunes 1 de octubre

15.00 horas - España vs. México - Estadio Nacional.

15.00 horas - Italia vs. Cuba - Estadio Elías Figueroa.

18.00 horas - Brasil vs. Marruecos - Estadio Nacional.

18.00 horas - Argentina vs. Australia - Estadio Elías Figueroa.

Martes 2 de octubre

15.00 horas - Estados Unidos vs. Francia - Estadio El Teniente.

15.00 horas - Colombia vs. Noruega - Estadio Fiscal.

18.00 horas - Sudáfrica vs. Nueva Caledonia - Estadio El Teniente.

18.00 horas - Nigeria vs. Arabia Saudí - Estadio Fiscal.

Miércoles 3 de octubre

15.00 horas - Panamá vs. Corea del Sur - Estadio Elías Figueroa.

15.00 horas - Nueva Zelanda vs. Japón - Estadio Elías Figueroa.

18.00 horas - Egipto vs. Chile - Estadio Nacional.

18.00 horas - Ucrania vs. Paraguay - Estadio Nacional.

Jueves 4 de octubre

15.00 horas - España vs. Brasil - Estadio Nacional.

15.00 horas - México vs. Marruecos - Estadio Elías Figueroa.

18.00 horas - Argentina vs. Italia - Estadio Elías Figueroa.

18.00 horas - Australia vs. Cuba - Estadio Nacional

Viernes 5 de octubre

15.00 horas - Sudáfrica vs. Estados Unidos - Estadio El Teniente.

15.00 horas - Nueva Caledonia vs. Francia - Estadio Fiscal.

18.00 horas - Nigeria vs. Colombia - Estadio Fiscal.

18.00 horas - Arabia Saudí vs. Noruega - Estadio El Teniente.

¿Qué canales transmitirán el Mundial sub-20 de Chile?

Esta es la guía de canales que televisarán el Mundial sub-20 2025. Dependiendo del país en el que te ubiques, podrás contar con más de una opción para ver el torneo (cable y/o señal abierta).

Argentina: Telefe, DSports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Globo, SporTV

Chile: DSports, Chilevisión

Colombia: Caracol, RCN, DSports

Ecuador: DSports

México: TUDN, El Nu9ve

Panamá: TV Max, TVN, RPC, Tico Sports

Paraguay: GEN, Trece, Unicanal, Popu TV

Perú: América TV, DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports, NBC Universo

España: Teledeporte.

Grupos del Mundial sub-20 de Chile

Así quedaron conformados los seis grupos de este Mundial. Por Conmebol, los representantes son el anfitrión Chile, el campeón sudamericano Brasil y los clasificados Argentina, Ecuador y Paraguay.