Año Nuevo sin alcohol ni pirotecnia: este distrito impone estrictas prohibiciones en sus playas

La Municipalidad de La Punta implementa restricciones en playas para fin de año y verano 2026, prohibiendo alcohol, campamentos y pirotecnia. Estas medidas buscan garantizar seguridad y orden público. | Composición LR

La Municipalidad de La Punta implementa restricciones en playas para fin de año y verano 2026, prohibiendo alcohol, campamentos y pirotecnia. Estas medidas buscan garantizar seguridad y orden público. | Composición LR

La Municipalidad Distrital de La Punta dispuso una serie de restricciones en sus playas por las celebraciones de fin de año y el inicio de la temporada de verano 2026. Entre las medidas adoptadas figura la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, la instalación de campamentos y el uso de pirotecnia, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden y la tranquilidad de vecinos y visitantes.

Las disposiciones se aplicarán en todo el litoral del distrito y estarán acompañadas por operativos de fiscalización permanentes a cargo de inspectores municipales, serenazgo y efectivos de la Policía Nacional. Las autoridades advirtieron que las infracciones serán sancionadas con multas inmediatas.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

¿Qué actividades se prohíben en La Punta?

El municipio precisó que no se permitirá la instalación de carpas, ni siquiera de manera temporal, debido a que esta práctica genera desorden, acumulación de residuos y riesgos para la seguridad pública. Asimismo, el consumo de alcohol quedó totalmente restringido en playas, malecones y espacios públicos del balneario.

Otra de las medidas adoptadas es la prohibición del uso de pirotecnia, considerando el impacto negativo que los fuegos artificiales generan en personas vulnerables, adultos mayores y mascotas. “Buscamos resguardar la tranquilidad y el bienestar de las familias y de los animales”, señalaron voceros municipales.

Municipalidad anunció supervisión en la playa

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el alcalde Ramón Garay informó que se ha reforzado la coordinación con la Policía Nacional, Policía de Turismo, Salvataje, Defensa Civil y Serenazgo sin Fronteras. El despliegue de seguridad será permanente en playas como Cantolao y el Malecón Pardo, así como en los accesos al distrito.

La comuna recordó que La Punta, pese a su reducida extensión territorial y población, llega a recibir hasta 20.000 visitantes en fines de semana de alta afluencia, por lo que también se han implementado controles vehiculares y planes de evacuación ante eventuales emergencias naturales.

Finalmente, la municipalidad exhortó a la ciudadanía a respetar las normas vigentes para contribuir a un verano seguro y ordenado en uno de los balnearios más concurridos del Callao.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.