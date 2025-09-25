HOYSuscripcion LR Focus

U. de Chile habría tomado drástica decisión con su plantel previo al partido ante Alianza Lima por Copa Sudamericana

En tienda chilena, el partido ante Alianza Lima será de vital importancia para tomar medidas con algunos de sus futbolistas de cara a la temporada 2026.

U. de Chile prepararía la salida de 4 jugadores tras partido ante Alianza Lima. Foto: composición LR/X
U. de Chile prepararía la salida de 4 jugadores tras partido ante Alianza Lima. Foto: composición LR/X

U. de Chile se enfrentará a Alianza Lima en busca de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2025. El partido de ida nos dejó un resultado sin goles, pero con muchas emociones. Por ello, se espera que el compromiso en Coquimbo sea igual de intenso para conocer al próximo clasificado. A horas de este crucial duelo, se conoció que la directiva del conjunto chileno dejaría ir a 4 jugadores de su plantel de cara a la conformación del equipo para el 2026.

Así lo informó el periodista Coke Hevia en el programa 'Pauta de juego'. De acuerdo al comunicador, la U. de Chile ya está pensando en la siguiente temporada y algunos futbolistas no encajarían en los planes de la institución. Todo podría depender del choque ante los blanquiazules.

U. de Chile dejaría ir a 4 jugadores de su plantel para el 2026

Uno de los primeros que se iría de la U. de Chile es Lucas Assadi. El talentoso volante, que sería parte del 11 titular ante Alianza Lima, manejaría ofertas para la próxima campaña y el Bulla no pondría trabas para su partida.

“Assadi ojo, chau. Llega una oferta y chau. Cuando digo buena oferta no es que van a esperar una tan buena como Osorio”, comentó Hevia. Asimismo, señaló que Leandro Fernández, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio también serían parte de la 'purga'.

“Leandro Fernández no sigue en la 'U', Rodrigo Contreras no sigue en la 'U', Di Yorio no sigue en la 'U'. La 'U' se va a quedar con 3 cupos de extranjero”, agregó. Así como anunció algunas bajas, adelantó que Marcelo Díaz se quedará una temporada más en el equipo chileno.

¿A qué hora juega Alianza Lima ante U. de Chile?

El partido entre ambas escuadras está pactado para este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora local) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El partido se podrá ver por la señal de DirecTV y DGO.

