FPF se pronuncia y lanza rotundo mensaje tras en medio de actos racistas en el fútbol

FPF se pronunció en medio de los actos racistas que se han vivido en las últimas horas. Foto: composición LR/difusión

En las últimas horas, se han registrado actos racistas vinculados al mundo del fútbol. Por un lado, en el partido entre Alianza Lima y UNSAAC por la liga femenina del torneo local, la jugadora blanquiazul Sashenka Porras fue víctima de comentarios racistas y discriminatorios por parte de aficionados e integrantes del comando técnico del club UNSAAC.

Además, se difundió un video en el que una joven identificada como Carmen Alejandra Argumento Alegre lanzaba insultos discriminatorios contra pasajeros del Metropolitano. Cabe señalar que esta persona es conductora del programa deportivo "Hinchas al aire". Tras estos hechos, la Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado rechazando este tipo de conductas y remarcando que el fútbol debe ser un deporte de integración.

FPF se pronuncia sobre actos racistas

En medio de los actos racistas que han sucedido en las últimas horas, le FPF vía redes sociales se pronunció al respecto.

"El fútbol debe ser siempre un espacio de respeto e integración. Rechazamos todo acto de racismo, discriminación o violencia, y renovamos nuestro compromiso de trabajar para que el deporte en el Perú se viva en un ambiente seguro, inclusivo y libre de agresiones", se lee en el comunicado.

Alianza Lima tomará acciones ante actos racistas hacia su jugadora

"Desde el Club Alianza Lima, no toleraremos ningún tipo de violencia ni acto de discriminación; por esto, daremos inicio de inmediato a las acciones federativas y legales correspondientes contra los responsables", se lee en una parte del comunicado. El cuadro íntimo exigió a las autoridades proceder con firmeza y mostró su compromiso de proteger a todas las personas que formen parte de la institución.

"Exigimos a las autoridades pertinentes a que actúen con la mayor dureza frente a estas deplorables acciones, incluyendo actos de oficio. Tenemos el compromiso de defender y velar por cada una de las personas que forman parte de nuestro club: deportistas, comando técnico, colaboradores e hinchas. Nuestra institución ratifica su firme postura en la lucha contra el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia".