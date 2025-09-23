HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Deportes

FPF se pronuncia y lanza rotundo mensaje tras en medio de actos racistas en el fútbol

"El fútbol debe ser siempre un espacio de respeto e integración", expresaron dese la FPF rechazando cualquier acto discriminatorio.

FPF se pronunció en medio de los actos racistas que se han vivido en las últimas horas. Foto: composición LR/difusión
FPF se pronunció en medio de los actos racistas que se han vivido en las últimas horas. Foto: composición LR/difusión

En las últimas horas, se han registrado actos racistas vinculados al mundo del fútbol. Por un lado, en el partido entre Alianza Lima y UNSAAC por la liga femenina del torneo local, la jugadora blanquiazul Sashenka Porras fue víctima de comentarios racistas y discriminatorios por parte de aficionados e integrantes del comando técnico del club UNSAAC.

Además, se difundió un video en el que una joven identificada como Carmen Alejandra Argumento Alegre lanzaba insultos discriminatorios contra pasajeros del Metropolitano. Cabe señalar que esta persona es conductora del programa deportivo "Hinchas al aire". Tras estos hechos, la Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado rechazando este tipo de conductas y remarcando que el fútbol debe ser un deporte de integración.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda 'explotó' contra tiktoker y lo amenazó por asegurar que desinforma: "Payaso mediático"

lr.pe

FPF se pronuncia sobre actos racistas

Mensaje de la FPF. Foto: captura de X

Mensaje de la FPF. Foto: captura de X

En medio de los actos racistas que han sucedido en las últimas horas, le FPF vía redes sociales se pronunció al respecto.

"El fútbol debe ser siempre un espacio de respeto e integración. Rechazamos todo acto de racismo, discriminación o violencia, y renovamos nuestro compromiso de trabajar para que el deporte en el Perú se viva en un ambiente seguro, inclusivo y libre de agresiones", se lee en el comunicado.

PUEDES VER: Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

lr.pe

Alianza Lima tomará acciones ante actos racistas hacia su jugadora

"Desde el Club Alianza Lima, no toleraremos ningún tipo de violencia ni acto de discriminación; por esto, daremos inicio de inmediato a las acciones federativas y legales correspondientes contra los responsables", se lee en una parte del comunicado. El cuadro íntimo exigió a las autoridades proceder con firmeza y mostró su compromiso de proteger a todas las personas que formen parte de la institución.

"Exigimos a las autoridades pertinentes a que actúen con la mayor dureza frente a estas deplorables acciones, incluyendo actos de oficio. Tenemos el compromiso de defender y velar por cada una de las personas que forman parte de nuestro club: deportistas, comando técnico, colaboradores e hinchas. Nuestra institución ratifica su firme postura en la lucha contra el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia".

Notas relacionadas
Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: "Hay un conflicto"

Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: "Hay un conflicto"

LEER MÁS
Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

LEER MÁS
Reimond Manco asegura que "le molesta" designación de Manuel Barreto como DT de Perú y respalda a Óscar Ibáñez: "¿Eres un títere?"

Reimond Manco asegura que "le molesta" designación de Manuel Barreto como DT de Perú y respalda a Óscar Ibáñez: "¿Eres un títere?"

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

LEER MÁS
Óscar Ibáñez sorprende al revelar que halló otra lista de convocados de la selección peruana en oficina que no era la suya: "Me sorprendió"

Óscar Ibáñez sorprende al revelar que halló otra lista de convocados de la selección peruana en oficina que no era la suya: "Me sorprendió"

LEER MÁS
'Flaco' Granda 'explotó' contra tiktoker y lo amenazó por asegurar que desinforma: "Payaso mediático"

'Flaco' Granda 'explotó' contra tiktoker y lo amenazó por asegurar que desinforma: "Payaso mediático"

LEER MÁS
Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

LEER MÁS
Histórico de Ecuador criticó a Emelec por dar millonario monto a Christian Cueva en medio de crisis económica: "Le han hecho un préstamo"

Histórico de Ecuador criticó a Emelec por dar millonario monto a Christian Cueva en medio de crisis económica: "Le han hecho un préstamo"

LEER MÁS
Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

PSG arrasó con los premios en el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé y Luis Enrique fueron elegidos como los mejores del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota