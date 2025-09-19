HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Reimond Manco asegura que "le molesta" designación de Manuel Barreto como DT de Perú y respalda a Óscar Ibáñez: "¿Eres un títere?"

"¿Eres un payaso o un títere para que te digan que dirigas interinamente y tú vayas?", manifestó el exjugador, quien cuestionó duramente a la FPF por sacar a Óscar Ibáñez para ser reemplazado por Manuel Barreto.

Manuel Barreto ya trabaja en la FPF como jefe de la Unidad Técnica de Menores. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5'/FPF
Manuel Barreto ya trabaja en la FPF como jefe de la Unidad Técnica de Menores. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5'/FPF

Este viernes 19 de septiembre, la FPF anunció oficialmente a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana para lo que queda del año. El actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación asumirá las riendas de la Bicolor para comandar los amistosos del equipo nacional de octubre y noviembre en reemplazo de Óscar Ibáñez, quien llegó para los últimos 6 partidos de la Bicolor en la Eliminatorias y luego no le extendieron el vínculo. Uno de los que criticó esta decisión fue Reimond Manco.

El ex 'Jotita' se mostró incómodo con esta nueva designación, pues asegura que cuando Ibáñez fue apartado de la dirección técnica de la Bicolor pensó que era porque la FPF tenía un proyecto claro, algo que no ve con la llegada de Manuel Barreto al banquillo del equipo de todos.

Reimond Manco cuestionó a la FPF por designar a Manuel Barreto como DT de Perú

El exjugador de Alianza Lima y Juan Aurich aseguró que Óscar Ibáñez tenía todo para seguir hasta fin de año, por lo que ahora, con la designación de Manuel Barreto, no entiende por qué decidieron sacarlo.

"Sí me molesta, de verdad me molesta, porque cuando decidieron que Ibáñez no continuaba, supuse que tenían un proyecto y un nombre para conducirlo para lo que será el próximo proceso eliminatorio, pero sacar a Ibáñez, que es un entrenador que venía lidiando con el problema de los jugadores porque no tenemos un universo grandes, que dentro de todo sacó buenos resultados, que conoce el medio y los jugadores, que podía quedarse sin problemas hasta fin de año, ¿para poner a Barreto?", se cuestionó en primera instancia en el programa streaming 'Línea de 5'.

Manco calificó como una "mala decisión" este nuevo paso de la Federación. Pese a que precisó no tener nada personal con el exdirectivo de Universitario, señaló que Barreto tiene parte de "culpa" por aceptar ejercer doble función dentro del máximo ente del balompié nacional.

"La FPF sigue tomando malas decisiones y no nos da una luz de mejora, un proyecto en cual confiar. Siguen haciendo las cosas mal. No tengo nada en contra de Barreto, pero tiene parte de culpa, porque ¿qué eres, un payaso, juguete o un títere para que te digan que dirigas interinamente y tú vayas? Que se decida si quiere ser entrenador o directivo, porque no puede jugar a los dos bandos", apuntó.

FPF anunció a Manuel Barreto como técnico de la selección peruana

A través de un comunicado, el órgano presidido por Agustín Lozano hizo oficial la llegada de Manuel Barreto a la selección absoluta hasta fin de año. Cabe precisar que quien también tiene poder directo sobre la elección de los nuevos técnicos de Perú es Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.

Comunicado de la FPF sobre Manuel Barreto. Foto: FPF

Comunicado de la FPF sobre Manuel Barreto. Foto: FPF

