EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Deportes

'Flaco' Granda 'explotó' contra tiktoker y lo amenazó por asegurar que desinforma: "Payaso mediático"

El periodista lanzó duras palabras contra el tiktoker Arturo Lugo, quien cuestionó la veracidad de la información dada por Granda sobre la posible llegada del FC Barcelona para enfrentar a Alianza Lima.

'Flaco' Granda tuvo fuerte pelea con tiktoker Arturo Lugo. Foto: composición LR/captura de Tiktok
'Flaco' Granda tuvo fuerte pelea con tiktoker Arturo Lugo. Foto: composición LR/captura de Tiktok

Hace unos días se dio a conocer que Alianza Lima podría enfrentar al FC Barcelona a fin de año, según Giancarlo “Flaco” Granda, quien señaló que la organizadora del evento estaba molesta por la postura del club crema. Sin embargo, Arturo Lugo, un tiktoker dedicado a contenido futbolístico, criticó al periodista y aseguró que estaba desinformando a la audiencia, argumentando que se buscaba desviar la atención de la posible eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

Frente a esto, Granda respondió irónicamente: “¿Quién es este huev…?”, y aclaró que la información provenía de la misma empresa que trajo al Inter de Miami y que quiere traer al Barcelona, restándole importancia a las críticas. Por su parte, Lugo mencionó que “se activó el call center”, comentarios que fueron mal recibidos por el periodista, quien lo calificó de “payaso mediático”.

PUEDES VER: Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

lr.pe

'Flaco' Granda explota contra tiktoker

Durante la transmisión del programa 'El Último Aliento', se mostró el video donde Arturo Lugo criticaba la información proporcionada por Granda, la cual había sido replicada en diversos medios. El periodista no dudó en responder con lo siguiente.

"¿Quién es este huev...? Bueno, te voy a contestar como hablas tú. Te cuento que la información que di me la proporcionó la empresa que traerá al Barcelona, la misma que trajo al Inter de Miami".

"Por otro lado, la verdad es que a estos NN de YouTube o TikTok no les doy color. Pero lo que sí te voy a decir: mencionaste que “se activó el call center”, dando a entender que me llamaron por teléfono para que hable bien de Alianza".

"El único call center que se va a activar será el tuyo, cuando te llame para sacar le con... por dar a entender que me pagan. Ojalá que, cuando nos crucemos, tengas los huev... de decírmelo a la cara, payaso mediático", fueron las palabras de Granda quien se mostró muy molesto por los comentarios del tiktoker.

PUEDES VER: Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

lr.pe

Arturo Lugo responde a 'Flaco' Granda

"¿Quién se ha creído este cadáver para hablarme así? Ojalá fuese un NN para que este pseudoperiodista no venga a entrevistarme en eventos deportivos, donde a él supuestamente le piden foto. Yo sé en qué calle de San Borja estás todos los días, así que cuida tus palabras para que mantengas esos dos huesos que te quedan. Parece que te ofendiste cuando hablé del “call center” y te pusiste como loquita, así como cuando te obligaron a rectificarte por no tener los huevos de mantener las cosas que dijiste de Mr. Peet", fueron parte de sus palabras.

