Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Viaje de Christian Cueva a Perú enciende alarmas en Ecuador, pero DT de Emelec aclara la razón: "Tiene permiso especial"

Un sector de la prensa ecuatoriana informó que 'Aladino' dejó el país norteño por un supuesto pago que le adeuda Emelec. El DT Guillermo Duró explicó la situación.

Christian Cueva juega en el club ecuatoriano desde junio de este 2025. Foto: Emelec
Christian Cueva juega en el club ecuatoriano desde junio de este 2025. Foto: Emelec

Christian Cueva no acompañó a su club, Emelec, en la reciente goleada 4-0 sobre El Nacional por la fecha 28 de la LigaPro de Ecuador. Poco antes de dicho partido, la prensa deportiva del país norteño reveló que 'Aladino' viajó al Perú, aparentemente, a raíz de una deuda que mantiene con él la escuadra eléctrica.

Ante los comentarios de que esta situación podría comprometer la continuidad del volante en el equipo, el entrenador Guillermo Duró aclaró que el viaje de su dirigido se debe a razones de las que tanto él como la dirigencia ya están enterados.

PUEDES VER: Erick Noriega cometió 2 penales en el Gremio vs Inter de Porto Alegre y se echó a llorar: sus compañeros lo consolaron

lr.pe

DT de Emelec sobre Cueva: "Se quiso atender con su médico"

En conferencia de prensa, el DT del Bombillo reveló que el mediocampista optó por seguir el tratamiento a su lesión en el Perú y que fue por este motivo que dejó suelo ecuatoriano. "Christian tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país. Solamente es eso, nada más", dijo el estratega.

El '10' había sido diagnosticado con una lesión miofacial del músculo recto anterior del cuadricéps de la pierna derecha, dolencia que sufrió producto de roces en el clásico del astillero, ante Barcelona SC, el último domingo 14 de septiembre.

Además de estar indispuesto para jugar por problemas físicos, Cueva estaba inhabilitado debido a la sanción de dos fechas que le impuso la Comisión Disciplinaria de la LigaPro por "conducta violenta contra un adversario" en su último partido.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: 'Ni sabía que estaba ahí'

lr.pe

Jugadores de Emelec no concentraron

Más allá de que el viaje de Cueva a Perú no haya sido por cuestione económicas, en el plantel del Bombillo sí existe un descontento por la falta de pagos. Según ESPN Ecuador, los jugadores de Emelec están impagos desde hace tres o cuatro meses. Debido a esta situación, a manera de protesta, decidieron no concentrar para el juego ante El Nacional y presentarse directamente en el estadio.

