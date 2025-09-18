HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Deportes

Christian Cueva fue suspendido y recibió multa económica tras gresca en goleada de Barcelona SC a Emelec: "Por conducta violenta"

El volante nacional recibió una sanción deportiva y económica por parte de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador tras los hechos ocurridos durante el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC.

Christian Cueva fue titular en la derrota ante Barcelona SC. Foto: composición LR/Club Sport Emelec
Christian Cueva fue titular en la derrota ante Barcelona SC. Foto: composición LR/Club Sport Emelec

El último miércoles 17 de septiembre, el Comité Disciplinario de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador publicó el acta de sanciones tras la última fecha de la LigaPro. En este boletín, el órgano correctivo sancionó a Emelec por los hechos de violencia ocurridos durante el encuentro ante Barcelona SC en el estadio George Capwell por el Clásico del Astillero. Uno de los jugadores que también fue sancionado fue el peruano Christian Cueva.

El volante del Bombillo, quien ya se encontraba en el banquillo tras ser sustituido, protagonizó una gresca entre titulares y suplentes, luego de que Barcelona SC se pusiera 3-0 en el marcador. Tras ello, el árbitro Robert Cabrera expulsó a 'Aladino'. Pese a la suspensión, el mediocampista nacional se iba a perder algunos encuentros tras sufrir una lesión.

PUEDES VER: Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: 'Son decisiones del profesor'

lr.pe

Christian Cueva fue sancionado tras el Emelec vs Barcelona SC

De acuerdo al acta de sanciones, 'Aladino' recibió 2 fechas de sanción y una multa económica de 100 dólares. El argumento del Comité Disciplinario de la LigaPro fue que el peruano cometió "conducta violenta contra un adversario".

De esta forma, Christian Cueva, que igual iba a estar ausente tras sufrir una lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha, se perderá el encuentro ante El Nacional y Orense por el cierre de la Fase Inicial de la Serie A de Ecuador.

Acta de sanciones del Comité Disciplinario tras la jornada 28. Foto: captura de LigaPro

Acta de sanciones del Comité Disciplinario tras la jornada 28. Foto: captura de LigaPro

PUEDES VER: Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: 'Tiene un problema'

lr.pe

DT de Emelec y su breve explicación sobre por qué cambió a Christian Cueva ante Barcelona

"Lo de José Angulo fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando y lo mismo con Christian (Cueva), son jugadores que vienen arrastrando molestias y hacen el esfuerzo por llegar, y los tratamos de ver cuánto es lo que nos pueden funcionar dentro de los once", declaró en rueda de prensa tras la derrota en calidad de local.

Notas relacionadas
Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

LEER MÁS
DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

LEER MÁS
Emelec informa sobre lesión de Christian Cueva tras no terminar el partido en la derrota 4-0 ante Barcelona SC

Emelec informa sobre lesión de Christian Cueva tras no terminar el partido en la derrota 4-0 ante Barcelona SC

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO y a qué hora juegan por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17?

¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO y a qué hora juegan por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17?

LEER MÁS
Prensa chilena se quejó de que hinchas de Alianza Lima no dejaron dormir a jugadores de la U. de Chile

Prensa chilena se quejó de que hinchas de Alianza Lima no dejaron dormir a jugadores de la U. de Chile

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Deportes

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' gana el segundo set del partido

Argentina vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota