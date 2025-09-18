Christian Cueva fue suspendido y recibió multa económica tras gresca en goleada de Barcelona SC a Emelec: "Por conducta violenta"
El volante nacional recibió una sanción deportiva y económica por parte de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador tras los hechos ocurridos durante el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC.
El último miércoles 17 de septiembre, el Comité Disciplinario de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador publicó el acta de sanciones tras la última fecha de la LigaPro. En este boletín, el órgano correctivo sancionó a Emelec por los hechos de violencia ocurridos durante el encuentro ante Barcelona SC en el estadio George Capwell por el Clásico del Astillero. Uno de los jugadores que también fue sancionado fue el peruano Christian Cueva.
El volante del Bombillo, quien ya se encontraba en el banquillo tras ser sustituido, protagonizó una gresca entre titulares y suplentes, luego de que Barcelona SC se pusiera 3-0 en el marcador. Tras ello, el árbitro Robert Cabrera expulsó a 'Aladino'. Pese a la suspensión, el mediocampista nacional se iba a perder algunos encuentros tras sufrir una lesión.
Christian Cueva fue sancionado tras el Emelec vs Barcelona SC
De acuerdo al acta de sanciones, 'Aladino' recibió 2 fechas de sanción y una multa económica de 100 dólares. El argumento del Comité Disciplinario de la LigaPro fue que el peruano cometió "conducta violenta contra un adversario".
De esta forma, Christian Cueva, que igual iba a estar ausente tras sufrir una lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha, se perderá el encuentro ante El Nacional y Orense por el cierre de la Fase Inicial de la Serie A de Ecuador.
Acta de sanciones del Comité Disciplinario tras la jornada 28. Foto: captura de LigaPro
DT de Emelec y su breve explicación sobre por qué cambió a Christian Cueva ante Barcelona
"Lo de José Angulo fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando y lo mismo con Christian (Cueva), son jugadores que vienen arrastrando molestias y hacen el esfuerzo por llegar, y los tratamos de ver cuánto es lo que nos pueden funcionar dentro de los once", declaró en rueda de prensa tras la derrota en calidad de local.