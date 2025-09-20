Durante la transmisión del programa 'A Presión', Carlos Galván ilusionó a los hinchas del Sport Boys con sus declaraciones, ya que el 'Negro' mencionó la posibilidad de que Pablo Bengoechea asuma como entrenador y Christian Cueva se convierta en el fichaje estrella del club chalaco. Esto sería posible si la Sunat designa como administrador a Carlos Dávila.

Cabe recordar que la Sunat debe nombrar al nuevo administrador de Boys tras la salida de Adrián Alcocer. Si bien durante su gestión se lograron ciertos avances en lo administrativo, en el aspecto deportivo los resultados quedaron pendientes. Por ello, en caso Dávila asuma el cargo, se prevén fichajes importantes como los de los exjugadores de Alianza Lima para cambiar el rumbo del equipo. Además, reveló que para la 'Noche Rosada' llegue el equipo de Lionel Messi, el Inter de Miami.

¿Qué dijo Carlos Galván sobre las posibles llegadas de Bengochea y Cueva a Sport Boys?

Durante el desarrollo del programa, el exjugador señaló que si la Sunat escoge a Dávila podrían llegar estos dos grandes nombres en el fútbol peruano.

"Me dijeron que, si el que se postuló, Carlos Dávila, gana, como entrenador va a traer y está hablado si es que gana la administración a Pablo Bengoechea", explicó Galván en un primer momento.

"Y como jugador estrella llegaría Christian Cueva", agregó.

¿Sport Boys jugará con Inter de Miami en la Noche Rosada?

Galván también mencionó que, de darse las condiciones, el Inter Miami, club de la MLS en el que milita Lionel Messi, podría ser invitado a la presentación del plantel durante la 'Noche Rosada 2026'.

"¿Y para la Noche Rosada? El equipo también sería rosado", comentó durante el programa

¿Por qué Sport Boys está buscando nuevo administrador?

Es importante recordar que Sport Boys se encuentra en la búsqueda de un nuevo administrador, luego de que Adrián Alcocer dejara el cargo. Por ello, la SUNAT abrió una convocatoria para que los interesados puedan postular a dicha función en el club.