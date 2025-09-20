HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
Fútbol Peruano

Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

Carlos Galván ilusionó a hinchas del Sport Boys al hablar de la posible llegada de Pablo Bengoechea como entrenador y Christian Cueva como fichaje estrella y que para la 'Noche Rosada' podrían traer al Inter Miami.

Carlos Galván dio detalles sobre como podrían llegar Pablo Bengochea y Christian Cueva al Sport Boys. Foto: composición LR/archivo GLR/difusión
Carlos Galván dio detalles sobre como podrían llegar Pablo Bengochea y Christian Cueva al Sport Boys. Foto: composición LR/archivo GLR/difusión

Durante la transmisión del programa 'A Presión', Carlos Galván ilusionó a los hinchas del Sport Boys con sus declaraciones, ya que el 'Negro' mencionó la posibilidad de que Pablo Bengoechea asuma como entrenador y Christian Cueva se convierta en el fichaje estrella del club chalaco. Esto sería posible si la Sunat designa como administrador a Carlos Dávila.

Cabe recordar que la Sunat debe nombrar al nuevo administrador de Boys tras la salida de Adrián Alcocer. Si bien durante su gestión se lograron ciertos avances en lo administrativo, en el aspecto deportivo los resultados quedaron pendientes. Por ello, en caso Dávila asuma el cargo, se prevén fichajes importantes como los de los exjugadores de Alianza Lima para cambiar el rumbo del equipo. Además, reveló que para la 'Noche Rosada' llegue el equipo de Lionel Messi, el Inter de Miami.

PUEDES VER: Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

lr.pe

¿Qué dijo Carlos Galván sobre las posibles llegadas de Bengochea y Cueva a Sport Boys?

Durante el desarrollo del programa, el exjugador señaló que si la Sunat escoge a Dávila podrían llegar estos dos grandes nombres en el fútbol peruano.

"Me dijeron que, si el que se postuló, Carlos Dávila, gana, como entrenador va a traer y está hablado si es que gana la administración a Pablo Bengoechea", explicó Galván en un primer momento.

"Y como jugador estrella llegaría Christian Cueva", agregó.

¿Sport Boys jugará con Inter de Miami en la Noche Rosada?

Galván también mencionó que, de darse las condiciones, el Inter Miami, club de la MLS en el que milita Lionel Messi, podría ser invitado a la presentación del plantel durante la 'Noche Rosada 2026'.

"¿Y para la Noche Rosada? El equipo también sería rosado", comentó durante el programa

PUEDES VER: 'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

lr.pe

¿Por qué Sport Boys está buscando nuevo administrador?

Es importante recordar que Sport Boys se encuentra en la búsqueda de un nuevo administrador, luego de que Adrián Alcocer dejara el cargo. Por ello, la SUNAT abrió una convocatoria para que los interesados puedan postular a dicha función en el club.

Notas relacionadas
Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

LEER MÁS
Sport Boys revela que jugador se perderá el resto de la temporada tras falta de Di Benedetto que fue amarilla y apunta: "Desleal entrada"

Sport Boys revela que jugador se perderá el resto de la temporada tras falta de Di Benedetto que fue amarilla y apunta: "Desleal entrada"

LEER MÁS
ExDT de Sport Boys y sus duras palabras tras dejar el equipo después de solo 3 meses: "Tienen muchas deudas"

ExDT de Sport Boys y sus duras palabras tras dejar el equipo después de solo 3 meses: "Tienen muchas deudas"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS
Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

LEER MÁS
Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

LEER MÁS
Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota