Deportes

Emelec vs Barcelona SC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver a Christian Cueva por el clásico de Ecuador?

En el marco de la fecha 28 de la Serie A de Ecuador, Emelec, de Christian Cueva, recibirá a Barcelona por el Clásico del Astillero. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Emelec y Barcelona SC jugarán en el Estadio George Capwell. Foto: composición LR
Emelec y Barcelona SC jugarán en el Estadio George Capwell. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Emelec vs Barcelona SC EN VIVO Y EN DIRECTO por la LigaPro de Ecuador, con Christian Cueva? El Clásico del Astillero se disputará este domingo 14 de septiembre a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio George Capwell y será transmitido por la señal de Zapping Sports y El Canal del Fútbol. Además, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

¿A qué hora juega Emelec vs Barcelona SC?

En Perú, el Emelec vs Barcelona SC comenzará desde las 5.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 4.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 5.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.30 p. m.
  • España: 12.30 a. m. (lunes 15).

¿Dónde ver Emelec vs Barcelona SC?

Para todo el territorio ecuatoriano, el Emelec vs Barcelona SC por el Clásico del Astillero se se podrá ver a través de Zapping Sports y El Canal del Fútbol (ECDF). Por internet, ingresa a la página web elcanaldelfutbol.com.

Emelec vs Barcelona SC: alineaciones posibles

  • Emelec: Pedro Ortiz; Luis Castillo, Luis Fernando León, Luis Caicedo, Romario Caicedo; Alfonso Barco, Sergio Quintero, Christian Cueva, Juan Pablo Ruíz, Maicon Solís; José Angulo. DT: Guillermo Duró.
  • Barcelona SC: Ignacio De Arruabarrena; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga, Bryan Carabalí; Jean Carlos Montaño, Johnny Quiñóñez, Joaquín Valiente, Brian Oyola, Janner Corozo; Octavio Rivero. DT: Ismael Rescalvo.

Emelec vs Barcelona SC: historial reciente

Barcelona SC posee un historial positivo con 3 triunfos y 2 empates en los 5 últimos partidos.

  • Barcelona SC 2-0 Emelec | LigaPro
  • Emelec 0-1 Barcelona SC | Amistoso
  • Barcelona SC 2-1 Emelec | LigaPro
  • Emelec 1-1 Barcelona SC | LigaPro
  • Emelec 0-0 Barcelona SC | LigaPro.

Árbitros del Emelec vs Barcelona SC

  • Juez central: Robert Cabrera
  • Asistente 1: Edison Vásquez
  • Asistente 2: Danny Ávila
  • 4°: Cristian Piedra
  • VAR: Kevin Arévalo
  • AVAR: Christian Lescano.

¿Cómo ver Emelec vs Barcelona SC ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Emelec vs Barcelona SC por internet, puedes sintonizar las señales de Zapping Sports o Fanatiz, servicios de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

