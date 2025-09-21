HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Pedro Aquino se rindió ante Matute tras marcar su primer gol con Alianza Lima: "Esta hinchada linda"

El exvolante de Sporting Cristal abrió el camino de la goleada ante Comerciantes Unidos y volvió a marcar luego de 9 años en el fútbol peruano.

Pedro Aquino volvió al Perú en este 2025 luego de 9 años en el fútbol mexicano. Foto: captura de L1 Max

Pedro Aquino fue uno de los fichajes 'bomba' que hizo Alianza Lima en el mercado de pases de mitad de año. Desde su llegada, el exvolante de Sporting Cristal lleva jugados cuatro partidos con el equipo íntimo y un gol convertido, el cual acaba de anotar en la victoria 4-0 sobre Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

Al final del partido en Matute, la 'Roca' expresó su felicidad por volver a convertir en el fútbol peruano luego de mucho tiempo. "Muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años nuevamente en Perú, con esta hinchada linda, con mis compañeros que día a día vienen haciendo las cosas bien. Este gol es gracias a todo ello", declaró el mediocampista para L1 Max.

PUEDES VER: Adriana Lúcar explotó contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima en la Liga Femenina: '¡Una vergüenza!'

lr.pe

Pedro Aquino: "La gente de Alianza Lima se ha portado bien"

El jugador de 31 años agregó que se ha sentido bien recibido en el club íntimo. "Mis compañeros, el cuerpo técnico, la directiva, toda la gente de Alianza se ha portado bien y eso es lo que a uno lo hace ser feliz", sostuvo.

Acerca del rendimiento mostrado frente a las águilas cutervinas, indicó que deben replicar la misma "intensidad" en todos los partidos: "Alianza salió a proponer. Creo que a donde entremos con esta intensidad con la que jugamos la Sudamericana vamos a sacar buenos resultados. El equipo entendió que si le metemos intensidad puede funcionar este Alianza".

Finalmente, se mostró cauto ante la posibilidad de ser titular en el partido de vuelta frente a la U. de Chile, por cuartos de final de la Copa Sudamericana. "Estamos preparados, al que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Vine a aportar mi granito de arena", culminó.

