Municipal vs Antigua EN VIVO: hora y canal de la final de vuelta en la Liga Nacional de Guatemala
El partido por la final de vuelta en la Liga Nacional de Guatemala entre Municipal y Antigua se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera. Este encuentro dará a conocer al equipo que ganará el Torneo Apertura 2025.
Municipal vs Antigua EN VIVO juegan este 27 de diciembre, desde las 7 p. m. (hora peruana), por la Liga Nacional de Guatemala. El partido se llevará a cabo en el estadio Manuel Felipe Carrera, con transmisión por TV a cargo del canal Vix. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
¿A qué hora juega Municipal vs Antigua?
Los equipos de Municipal y Antigua se verán las caras por la vuelta del Torneo Apertura en la Liga Nacional de Guatemala. El partido se jugará el sábado 10 de diciembre, desde las 7:00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6:00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7:00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9:00 p. m.
- España: 1:00 a. m.
¿Dónde ver Municipal vs Antigua?
El partido Municipal vs Antigua, por la final de vuelta del Torneo Apertura, será transmitido por la señal de Tigo Sports y Canal 11 para el país de Guatemala. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante las plataforma de los canales mencionados.
Alineaciones probables de Municipal vs Antigua
- Municipal: Kenderson Navarro, César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, Pedro Altán y José Carlos Martínez.
- Antigua: Luis Morán, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, José Ardón, Óscar Castellanos, Guillermo Carbonell, Óscar Santis, Robinson Flores, Diego Fernández y Francisco Apaolaza.
Pronóstico de Municipal vs Antigua
- Betsson: gana Municipal (1.69), empate (3.18), gana Antigua (4.45)
- Betano: gana Municipal (1.72), empate (3.30), gana Antigua (4.60)
- Bet365: gana Municipal (1.71), empate (3.20), gana Antigua (4.50)
- Coolbet: gana Municipal (1.71), empate (3.30), gana Antigua (4.60)
- Doradobet: gana Municipal (1.72), empate (3.30), gana Antigua (4.60)
¿En qué estadio juegan Municipal vs Antigua?
Municipal y Antigua disputarán este encuentro por la final de vuelta en el Torneo Apertura por la Liga de Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera, ubicado en la Ciudad de Guatemala. El recinto tiene capacidad para 7.480 espectadores.