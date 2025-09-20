Alexander Callens volvió a los entrenamientos con el AEK de Grecia, luego de varios meses sin disputar un partido oficial debido a un problema cardíaco. | Foto: Composición LR/ X

Alexander Callens volvió a los entrenamientos del AEK de Grecia luego de varios meses sin disputar un partido oficial con el equipo griego. El zaguero peruano atraviesa una etapa clave en su proceso de recuperación, tras la alteración cardíaca que se le detectó a inicios de año. Ya cuenta con autorización del club para realizar trabajos físicos ligeros bajo estricta supervisión médica; sin embargo, aún no entrena junto a sus compañeros ni tiene una fecha confirmada para regresar a la competencia oficial.

El club griego informó que los cardiólogos continúan evaluando su evolución y que cada avance será monitoreado antes de autorizar un incremento en la exigencia física. La prioridad, remarcaron, es garantizar que el zaguero retorne a la alta competencia sin poner en riesgo su salud.

¿Cuándo fue el último partido oficial de Alexander Callens?

El último partido oficial del defensor peruano Alexander Callens fue en noviembre de 2024, durante una derrota del AEK frente al Olympiacos. Desde entonces, su carrera quedó en pausa. No obstante, el propio jugador llevó tranquilidad a los hinchas al explicar que el proceso requeriría varios meses de reposo y disciplina.

La situación representa un dilema para el AEK, que pelea los primeros puestos de la liga y considera a Callens un pilar defensivo; sin embargo, el club tiene claro que su salud está por encima de cualquier objetivo deportivo. Del mismo modo, la Federación Peruana de Fútbol sigue de cerca su evolución médica, ya que el exdefensor del Sport Boys continúa siendo una pieza clave en la selección peruana.