Real Madrid vs Espanyol EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 5 de LaLiga 2025-2026?

Real Madrid vs Espanyol se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 20 de setiembre por la quinta jornada de LaLiga 2025-2026. El partido entre blancos y catalanes se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El conjunto de Xabi Alonso marcha como líder del campeonato español con 12 unidades. Los madridistas, con un Kylian Mbappé motivado, buscan seguir siendo invictos. Por su parte, los Pericos son la revelación de la temporada, ya que suman 10 puntos y están en el tercer lugar.

Real Madrid vs Espanyol: ficha del partido

Partido Real Madrid vs Espanyol ¿Cuándo? Sábado 20 de setiembre del 2025 ¿A qué hora? 9.15 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Disney Plus ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol?

En territorio peruano, el juego entre Real Madrid y Espanyol se podrá seguir a partir de las 9.15 a. m. Para otros países, revisa la guía de horarios respectiva.

México, Costa Rica: 8.15 a. m.

Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.15 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Espanyol?

En Sudamérica, la transmisión del Real Madrid vs Espanyol estará cargo de la señal de ESPN. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Espanyol