HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Deportes

Real Madrid vs Espanyol EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 5 de LaLiga 2025-2026?

En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibirá al conjunto catalán en busca de tres puntos que les permita seguir invictos y líderes en LaLiga 2025-2026.

Real Madrid y Espanyol se enfrentarán desde las 9.15 a. m. Foto: composición LR/difusión
Real Madrid y Espanyol se enfrentarán desde las 9.15 a. m. Foto: composición LR/difusión

Real Madrid vs Espanyol se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 20 de setiembre por la quinta jornada de LaLiga 2025-2026. El partido entre blancos y catalanes se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El conjunto de Xabi Alonso marcha como líder del campeonato español con 12 unidades. Los madridistas, con un Kylian Mbappé motivado, buscan seguir siendo invictos. Por su parte, los Pericos son la revelación de la temporada, ya que suman 10 puntos y están en el tercer lugar.

Real Madrid vs Espanyol: ficha del partido

PartidoReal Madrid vs Espanyol
¿Cuándo?Sábado 20 de setiembre del 2025
¿A qué hora?9.15 a. m. (hora peruana)
¿En qué canal?ESPN y Disney Plus
¿Dónde?Estadio Santiago Bernabéu

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol?

En territorio peruano, el juego entre Real Madrid y Espanyol se podrá seguir a partir de las 9.15 a. m. Para otros países, revisa la guía de horarios respectiva.

  • México, Costa Rica: 8.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 10.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.
  • España: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Espanyol?

En Sudamérica, la transmisión del Real Madrid vs Espanyol estará cargo de la señal de ESPN. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Espanyol

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militâo, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
  • Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Roberto Fernández y Javi Puado.
Notas relacionadas
Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League

Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League

LEER MÁS
Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

LEER MÁS
Canal de Real Madrid contra Marsella por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026

Canal de Real Madrid contra Marsella por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

LEER MÁS
FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

LEER MÁS
'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

LEER MÁS
Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
Periodistas de Chile acusan a barra de Alianza Lima de revisarlos y amedrentarlos previo a partido por Copa Sudamericana: "Tengo impotencia"

Periodistas de Chile acusan a barra de Alianza Lima de revisarlos y amedrentarlos previo a partido por Copa Sudamericana: "Tengo impotencia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Litigios fiscales en el Perú pueden tomar más de 10 años

Retiro AFP en manos de Boluarte: Congreso firmó norma para autorizar liberación de hasta 4 UIT

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 19 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Deportes

Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

Reimond Manco y su aviso a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile: "No puedes cambiar a un equipo"

Alineaciones Universitario versus UTC en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota