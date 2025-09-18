Tras el final de las Eliminatorias 2026, la selección peruana entrará en un proceso de reestructuración de cara al futuro, según precisó la FPF en el comunicado en el que anunciaron la salida de Óscar Ibáñez del primer equipo. La primera medida fue la partida del exportero nacional de la dirección técnica. Ahora, vendrían más cambios dentro del plantel de la Bicolor. El comentarista deportivo Eddie Fleischman contó que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, estaría pensando en prescindir de algunos futbolistas mundialistas.

En el programa 'Full Deporte', el comunicador señaló que, tras ser informado de una conversación en la Videna, hay futbolistas dentro de la selección peruana que tienen diferencias con Agustín Lozano, presidente de la FPF, pues sienten que han sido engañados.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el momento que se vive en la selección peruana?

"Hay jugadores referentes de la selección que fueron al Mundial de Rusia que no pueden ver ni en pintura a Agustín Lozano porque sienten que les mintieron en la cara, así como a Renato Tapia antes de la Copa América. Sienten que le mintieron a los técnicos (Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez), sienten que no hay un interés auténtico", dijo en un primer momento.

Tras ello, Fleischman precisó que además de Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula también serían apartados de la Bicolor por el exadministrador de Universitario. "En una de las conversaciones que escuché uno dijo: 'No te sorprenda que a Yotún, Luis Advíncula y Renato Tapia, Jean Ferrari los borre de la próxima lista’", manifestó.

Por otro lado, aseguró que hay seleccionados como Pedro Gallese y Carlos Zambrano cuya posición estaría más protegida por factores extradeportivos. "En la conversación, otro roedor preguntaba: ‘¿Gallese y Zambrano no son referentes?’. Sí, pero ellos son representados por Elio Casareto. Me dijeron que Casareto y Ferrari están muy cerca. ¿Qué significa eso? No sé", apuntó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jean Ferrari en la FPF?

El exfutbolista nacional se vinculó con el máximo ente del balompié nacional hasta el 2029. Su trabajo consistirá en buscar a los técnicos que pueden llegar a la selección peruana. Además, tendrá una participación activa en la Junta Directiva de la FPF.