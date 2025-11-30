FC ANBA vs Estudiantil CNI EN VIVO: ¿a qué hora y dónde el repechaje por el ascenso a la Liga 2?

FC AMBA recibirá la visita de CNI para el partido de vuelta en busca del ascenso a la Liga 2. Foto: composición LR

FC AMBA recibirá a Estudiantil CNI este domingo 30, en el partido de vuelta por el ascenso a la Liga 2 2026, encuentro que se disputará en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca y se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). El duelo será transmitido para todo el país a través del canal de YouTube de DyJ Sports, así que no habrá excusas para perdértelo. Además, La República Deportes llevará el minuto a minuto de este compromiso. En cuanto al partido de ida, este terminó con una ligera ventaja para el conjunto selvático, que se impuso 2-1 en el Estadio Max Augustín de Iquitos. Ahora, Estudiantil CNI buscará sostener esa diferencia para cumplir su objetivo de la temporada y asegurar su presencia en la próxima edición de la Liga 2.

¿Cuándo juega FC ANBA vs Estudiantil CNI?

El encuentro se llevará este domingo 30 de noviembre y se realizará en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca, que cuenta con una capacidad para 18.030 espectadores. Sin duda se espera un partido entre ambos conjuntos.

¿A qué hora juega FC ANBA vs Estudiantil CNI?

El encuentro está programado para jugarse desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países para que no te pierdas este gran partido.

Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m.

3.00 p. m. México (CDMX): 2.00 p. m.

2.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Chile: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Paraguay: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Brasil (Brasilia): 5.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre FC ANBA vs Estudiantil CNI?

El encuentro podrá seguirse por la señal oficial de DyJ Sports, a través de su canal de YouTube, donde podrás ver el partido. Sin embargo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este gran duelo para que no te pierdas de nada.