Universitario vs UTC: fecha, hora y canal del partido en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Este sábado 20 de setiembre, Universitario se mide ante UTC en el estadio Mansiche por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El duelo entre la 'U' y el Gavilán del Norte se llevará a cabo desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de L1 Max para todo el país. Es impreciso indicar que el enfrentamiento se disputará en Trujillo porque los cajamarquinos inscribieron a este recinto como segunda alternativa para jugar sus encuentros de local.

En cuanto a lo futbolístico, el conjunto merengue se ubica segundo en la tabla de posiciones con 18 puntos. Junto con Cusco FC, son los únicos equipos invictos en lo que val del campeonato. Por su parte, UTC marcha en una racha completamente negativa y no acumula ninguna victoria.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025?

El compromiso entre Universitario vs UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 20 de setiembre, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). El encuentro será en el estadio Mansiche de Trujillo y contará con la transmisión de L1 Max.

¿A qué hora juegan Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025?

En territorio peruano, el partido entre Universitario y UTC empezará a las 7.00 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 18).

¿En qué canal ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025?

En el Perú, la señal L1 Max tendrá a su cargo la transmisión del Universitario vs UTC a través de su canal principal y también podrás seguirlo por su plataforma L1 Max Móvil.