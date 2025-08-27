Universitario continúa con su preparación para el campeonato local. Después un amargo empate sin goles ante Alianza Lima, los cremas tendrán varios días para recuperarse y enfocarse en su siguiente enfrentamiento. Uno de los partidos que enfrentará la 'U' en unas semanas será el duelo ante UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Lo llamativo de este compromiso es que se jugará en Trujillo, concretamente en el estadio Mansiche.

Como se conoce, el conjunto de Cajamarca suele ejercer como local en el estadio Germán Contreras Jara, ubicado en la localidad de Cajabamba. No obstante, de cara al duelo ante los cremas, jugarán en Mansiche tras mudar su localía.

La razón por la que el Universitario vs UTC se jugará en Trujillo

El periodista Gustavo Peralta dio más luces sobre el Universitario contra el Gavilán del Norte. De acuerdo al comunicador de L1 Max, el choque que entre ambos conjuntos se podrá disputar en Trujillo porque esta vez, UTC sí coloco al Mansiche como estadio alterno.

"Desde la Liga responden y fundamentan que al cuadro de Cajamarca se le negó esta posibilidad de jugar en Trujillo en el Apertura porque lo solicitaron fuera de plazo y, en ese momento, UTC no tenía registrado el Mansiche como estadio alterno. Esta vez, hicieron la solicitud en tiempo de acuerdo al reglamento y ya tienen registrado ante Licencias el Mansiche como estadio alterno", escribió en su cuenta de X.

¿Cuándo se jugará el Universitario vs UTC por el Clausura 2025?

El encuentro entre Universitario vs UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 se jugará el próximo sábado 20 de setiembre. El cotejo arrancará desde las 7.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Mansiche.