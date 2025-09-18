Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"
Franco Velazco, administrador de Universitario, criticó la celebración de Sergio Peña ante Garcilaso. Además de eso, el directivo confesó por qué volvieron a reclamar contra el jugador de Alianza Lima.
- ¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2025?
- Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"
Se abre un nuevo capítulo fuera de un campo de juego entre Alianza Lima y Universitario. En una entrevista para el programa 'Tiempo Crema', Franco Velazco Imparato, administrador temporal de la 'U', reveló que presentaron un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FPF por los gestos de Sergio Peña en el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso. Además, contó que volvieron a interponer una queja por reincidencia de Carlos Zambrano y Renzo Garcés.
El administrador merengue contó que esta medida parte porque consideran que Peña realizó un "gesto obsceno a nivel nacional" y también como respuesta a las recientes declaraciones de los futbolistas y directivos de Alianza Lima contra Universitario.
Universitario presentó reclamo por celebración de Sergio Peña
"Hemos presentado el reclamo por Sergio Peña, por agarrarse los genitales públicamente a nivel nacional a través de una transmisión, porque vulnera el reglamento por ser un acto obsceno", declaró para 'Tiempo Crema'.
Velazco aseguró que Universitario siempre responderá de manera firme mientras Alianza Lima siga hablando de ellos. Para el directivo, las recientes palabras sobre las quejas de la 'U' le dan carta libre para actual igual.
"¿Querían meterse con nosotros? Nos da derecho a meternos con ellos. Yo no iba a presentar nada, pero sale una declaración, sale otra declaración, salen hablando de la ‘U’, bueno, nos da derecho a actuar de la misma manera", agregó.
Administrador de Universitario reclamó por casos Carlos Zambrano y Renzo Garcés
Por otro lado, el también abogado informó que interpusieron otro reclamo contra Carlos Zambrano y Renzo Garcés por ser reincidentes al ubicarse en zonas prohibidas en el último partido de Alianza Lima en Matute a pesar de la sanción que ya cumplen por parte del órgano correctivo de la Federación. Como se sabe, el 'Káiser' fue castigado con 2 fechas, mientras que su compañero cumple una punición de 4 jornadas, luego de que la CD-FPF admitiera el reclamo de la 'U' por los hechos ocurridos en el último clásico.
"Si insisten en tener que referirse a nuestros jugadores, a nuestra institución, bueno, lo que hemos hecho es presentar un reclamo por reincidencia, y que tanto Zambrano como Garcés, haber estado indebidamente en una zona que estaba prohibida para esos dos jugadores, habiendo estado sancionados y expulsados", argumentó.