Alianza Lima no pudo en Matute y empató sin goles ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto blanquiazul fue de más a menos y todo se puso cuesta arriba tras la expulsión de Carlos Zambrano en el segundo tiempo. A pesar de quedarse con 10 jugadores, los íntimos aguantaron y se quedaron con el empate. Eso sí, el resultado los obliga a tomar riesgos para el partido de vuelta en busca de una victoria para acceder a las semifinales del certamen continental.

Es preciso indicar que el Romántico Viajero no contará con su hinchada ni podrá jugar en su estadio. Esto debido a la sanción que le impuso la Conmebol por la violencia que manchó el partido de octavos ante Independiente de Avellaneda.

¿Qué necesita Alianza Lima para pasar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Debido a la igualdad sin goles, Alianza Lima deberá ganar por cualquier marcador para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Evidentemente, la tarea no será sencilla, puesto que jugarán en condición de visitante.

No obstante, Alianza ya sabe lo que es sacar un triunfo fuera de casa en esta temporada. Recordemos que lo hizo en los octavos de este campeonato, cuando vencieron 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador en Quito.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.