Partidos de la Champions League 2025-2026: programación, horarios y canales de la fecha 1 de la Liga de Campeones
¡Está de vuelta! Una nueva edición de la Champions League está por llegar, lo que significa que nos esperan partidazos entre los mejores equipos del Viejo Continente.
- Canal confirmado Real Madrid contra Marsella por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026
- ¿Cuándo vuelve la Champions League? Fixture, horarios y dónde ver los partidos de la fecha 1
La Champions League ya está con nosotros. La edición 2025-2026 de la Liga de Campeones ha regresado y promete regalarnos partidazos desde la primera jornada. Justamente, en este arranque del torneo, ya tenemos cruces de infarto. Uno de los más llamativos será el Liverpool vs Atlético de Madrid. Además, veremos de regreso al PSG, vigente campeón. El conjunto parisino recibirá en el Parque de los Príncipes al indescifrable Atalanta.
Desde las 11.45 a. m. (hora peruana), los hinchas de este deporte podrán disfrutar de distintos enfrentamientos. Veremos en acción al Real Madrid de Xabi Alonso, quienes buscarán volver al reinado. Asimismo, en la vereda de al frente, estará el Barcelona con el sueño de levantar la Orejona después de 10 años. ¡Que ruede el balón!
PUEDES VER: Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: Al que le alcance estará
Programación de la fecha 1 de la Champions League 2025-2026
A continuación, revisa la programación completa de la primera jornada de la Champions League.
Martes 16 de setiembre
- Athletic Club vs Arsenal | 16.09 | 11.45 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- PSV vs Royale Union SG | 16.09 | 11.45 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Benfica vs Qarabag | 16.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Juventus vs Borussia Dortmund | 16.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Real Madrid vs. Marsella | 16.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Tottenham vs Villarreal | 16.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
Miércoles 17 de setiembre
- Olympiacos vs Pafos | 17.09 | 11.45 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Slavia Praha vs Bodo/Glimt | 17.09 | 11.45 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Ajax vs Inter | 17.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Bayern Múnich vs Chelsea | 17.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Liverpool vs Atlético de Madrid | 17.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- PSG vs Atalanta | 17.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
Jueves 18 de setiembre
- Club Brujas vs Mónaco | 18.09 | 11.45 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Copenhague vs Bayer Leverkusen | 18.09 | 11.45 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray | 18.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Manchester City vs Nápoles | 18.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Newcastle vs Barcelona | 18.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Sporting CP vs Kairat Almaty | 18.09 | 2.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
PUEDES VER: Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: Se juega muy poco tiempo
¿Dónde ver la Champions League?
La primera jornada de la Champions League podrá verse a través de la señal de ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Además, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.