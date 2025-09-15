Partidos de la Champions League 2025-2026: programación, horarios y canales de la fecha 1 de la Liga de Campeones

La Champions League ya está con nosotros. La edición 2025-2026 de la Liga de Campeones ha regresado y promete regalarnos partidazos desde la primera jornada. Justamente, en este arranque del torneo, ya tenemos cruces de infarto. Uno de los más llamativos será el Liverpool vs Atlético de Madrid. Además, veremos de regreso al PSG, vigente campeón. El conjunto parisino recibirá en el Parque de los Príncipes al indescifrable Atalanta.

Desde las 11.45 a. m. (hora peruana), los hinchas de este deporte podrán disfrutar de distintos enfrentamientos. Veremos en acción al Real Madrid de Xabi Alonso, quienes buscarán volver al reinado. Asimismo, en la vereda de al frente, estará el Barcelona con el sueño de levantar la Orejona después de 10 años. ¡Que ruede el balón!

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

A continuación, revisa la programación completa de la primera jornada de la Champions League.

Martes 16 de setiembre

Athletic Club vs Arsenal | 16.09 | 11.45 a. m.

| 16.09 | 11.45 a. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

PSV vs Royale Union SG | 16.09 | 11.45 a. m.

| 16.09 | 11.45 a. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Benfica vs Qarabag | 16.09 | 2.00 p. m.

| 16.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Juventus vs Borussia Dortmund | 16.09 | 2.00 p. m.

| 16.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Real Madrid vs. Marsella | 16.09 | 2.00 p. m.

| 16.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Tottenham vs Villarreal | 16.09 | 2.00 p. m.

| 16.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Miércoles 17 de setiembre

Olympiacos vs Pafos | 17.09 | 11.45 a. m.

| 17.09 | 11.45 a. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Slavia Praha vs Bodo/Glimt | 17.09 | 11.45 a. m.

| 17.09 | 11.45 a. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Ajax vs Inter | 17.09 | 2.00 p. m.

| 17.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Bayern Múnich vs Chelsea | 17.09 | 2.00 p. m.

| 17.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Liverpool vs Atlético de Madrid | 17.09 | 2.00 p. m.

| 17.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

PSG vs Atalanta | 17.09 | 2.00 p. m.

| 17.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Jueves 18 de setiembre

Club Brujas vs Mónaco | 18.09 | 11.45 a. m.

| 18.09 | 11.45 a. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Copenhague vs Bayer Leverkusen | 18.09 | 11.45 a. m.

| 18.09 | 11.45 a. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray | 18.09 | 2.00 p. m.

| 18.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Manchester City vs Nápoles | 18.09 | 2.00 p. m.

| 18.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Newcastle vs Barcelona | 18.09 | 2.00 p. m.

| 18.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Sporting CP vs Kairat Almaty | 18.09 | 2.00 p. m.

| 18.09 | 2.00 p. m. Canal: ESPN y Disney Plus Premium

¿Dónde ver la Champions League?

La primera jornada de la Champions League podrá verse a través de la señal de ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Además, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.