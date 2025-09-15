HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de la Champions League 2025-2026: programación, horarios y canales de la fecha 1 de la Liga de Campeones

¡Está de vuelta! Una nueva edición de la Champions League está por llegar, lo que significa que nos esperan partidazos entre los mejores equipos del Viejo Continente.

La Champions League inicia este martes 16 de setiembre. Foto: composición LR/difusión
La Champions League inicia este martes 16 de setiembre. Foto: composición LR/difusión

La Champions League ya está con nosotros. La edición 2025-2026 de la Liga de Campeones ha regresado y promete regalarnos partidazos desde la primera jornada. Justamente, en este arranque del torneo, ya tenemos cruces de infarto. Uno de los más llamativos será el Liverpool vs Atlético de Madrid. Además, veremos de regreso al PSG, vigente campeón. El conjunto parisino recibirá en el Parque de los Príncipes al indescifrable Atalanta.

Desde las 11.45 a. m. (hora peruana), los hinchas de este deporte podrán disfrutar de distintos enfrentamientos. Veremos en acción al Real Madrid de Xabi Alonso, quienes buscarán volver al reinado. Asimismo, en la vereda de al frente, estará el Barcelona con el sueño de levantar la Orejona después de 10 años. ¡Que ruede el balón!

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

A continuación, revisa la programación completa de la primera jornada de la Champions League.

Martes 16 de setiembre

  • Athletic Club vs Arsenal | 16.09 | 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • PSV vs Royale Union SG | 16.09 | 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Benfica vs Qarabag | 16.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Juventus vs Borussia Dortmund | 16.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Real Madrid vs. Marsella | 16.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Tottenham vs Villarreal | 16.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Miércoles 17 de setiembre

  • Olympiacos vs Pafos | 17.09 | 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Slavia Praha vs Bodo/Glimt | 17.09 | 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Ajax vs Inter | 17.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Bayern Múnich vs Chelsea | 17.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Liverpool vs Atlético de Madrid | 17.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • PSG vs Atalanta | 17.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium

Jueves 18 de setiembre

  • Club Brujas vs Mónaco | 18.09 | 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Copenhague vs Bayer Leverkusen | 18.09 | 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Eintracht Frankfurt vs Galatasaray | 18.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Manchester City vs Nápoles | 18.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Newcastle vs Barcelona | 18.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium
  • Sporting CP vs Kairat Almaty | 18.09 | 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus Premium

¿Dónde ver la Champions League?

La primera jornada de la Champions League podrá verse a través de la señal de ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Además, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.

Canal confirmado Real Madrid contra Marsella por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026

¿Cuándo vuelve la Champions League? Fixture, horarios y dónde ver los partidos de la fecha 1

Felipe Chávez podría tener más minutos en Bayern Múnich: la medida del DT Vincent Kompany que beneficiaría al peruano

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Anderson Santamaría se pronuncia tras sufrir dura lesión en el triunfo de Universitario ante Melgar: "Yo mismo me asusté"

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

