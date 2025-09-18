HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprobó retiro de hasta 4 UIT de las AFP
Deportes

Barcelona vs Newcastle EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026?

En el St. James Park, el conjunto blaugrana visita al Newcastle en busca de sus primeros tres puntos en esta nueva edición de la Champions League 2025-2026.

Barcelona y Newcastle jugarán desde las 2.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Barcelona vs Newcastle se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 18 de setiembre por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026. El partido entre culés y las urracas se disputará en el St. James Park, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus Premium. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League 2025-2026

05:10
18/9/2025

Barcelona debuta en Champions League ante Newcastle

Bienvenidos a la cobertura de La República para este Barcelona vs Newcastle, por la fecha 1 de la Champions League. El equipo culé, uno de los candidatos a ganar el torneo, buscará iniciar su participación con un triunfo como visitante.

Para este compromiso, los blaugranas no podrán contar con Lamine Yamal, quien sufrió una lesión tras jugar con la selección de España. Por su parte, los ingleses tendrán a todo su equipo a su disposición y se espera que destaque Nick Woltemade, reciente incorporación para esta campaña.

Barcelona vs Newcastle: ficha del partido

PartidoBarcelona vs Newcastle
¿Cuándo?Jueves 18 de setiembre del 2025
¿A qué hora?2.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?ESPN 2 y Disney Plus Premium
¿Dónde?St. James Park

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle?

En territorio peruano, el Newcastle vs FC Barcelona se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países con público hispanohablante, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Newcastle?

En Perú y la mayoría de países de Sudamérica, la transmisión por TV del Newcastle vs FC Barcelona irá por la señal de ESPN 2. En otras regiones.

  • Argentina: Fox Sports
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: TNT, HBO Max
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: TNT, HBO Max
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: Unimás, TUDN, ViX Premium
  • España: M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4.

Barcelona vs Newcastle: posibles alineaciones

  • Barcelona: Joan García, Koundé, Araujo, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Raphinha, Fermín, Rashford y Lewandowski.
  • Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade y Barnes.

Barcelona vs Newcastle: pronóstico de apuestas

  • Betsson: gana Barcelona (1,52), empate (4,60), gana Newcastle (6,10)
  • Betano: gana Barcelona (1,55), empate (4,70), gana Newcastle (6,10)
  • Bet365: gana Barcelona (1,50), empate (4,33), gana Newcastle (6,25)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,56), empate (4,61), gana Newcastle (6,40)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,50), empate (4,65), gana Newcastle (6,55)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,50), empate (4,50), gana Newcastle (6,33).
