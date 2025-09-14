Canal confirmado Real Madrid contra Marsella por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026

Real Madrid se prepara para hacer su debut profesional en su competición predilecta: la UEFA Champions League. Los de Xabi Alonso afrontarán su primer desafío por la Fase Liga de esta edición de la Copa de Europa ante Marsella de Francia. El encuentro se disputará este martes 16 de septiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y el escenario para esta jornada inaugural será el mítico Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco llega a este partido tras vencer 2-1 a la Real Sociedad por la fecha 4 de LaLiga de España, donde son líderes con 12 puntos. Marsella, por su parte, viene de golear 4-0 a Lorient por la Ligue 1.

Canal TV del Real Madrid vs Marsella por la Champions League

En Sudamérica, el Real Madrid vs Marsella por la primera jornada de la Fase Liga será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus.

¿Dónde ver ONLINE Real Madrid vs Marsella por la Champions League?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Marsella por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

Próximos partidos de Real Madrid y Marsella

Luego de llevarse a cabo este partido, Real Madrid jugará contra Espanyol por LaLiga EA Sports, mientras que Marsella recibirá al PSG por la liga de Francia.