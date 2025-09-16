Liverpool y Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en Champions League luego de casi 4 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Liverpool y Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en Champions League luego de casi 4 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Liverpool vs Atlético Madrid juegan este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 1 de la Champions League 2025-26. El partido se disputará en el estadio Anfield y será transmitido por la señal de ESPN 2, pero también podrás seguirlo gratis por internet con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Los reds tienen todo a su favor para lograr el triunfo en este debut de Champions. Una buena racha de cuatro victorias consecutivas en la Premier League, su localía y el irregular presente del Atleti inclinan la balanza a favor de los ingleses. Por si fuera poco, Julián Álvarez, el hombre gol de los colchoneros, será baja por una lesión en la rodilla.

¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?

El partido Liverpool vs Atlético Madrid se podrá seguir en territorio peruano a partir de las 2.00 p. m.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs Atlético Madrid?

En Perú, el Liverpool vs Atlético Madrid será televisado por el canal de cable ESPN 2.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 2

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN 5

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN 2

México: FOX, Caliente TV

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Unimás, TUDN, ViX Premium

España: Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4.

Pronóstico de Liverpool vs Atlético Madrid

Betsson: gana Liverpool (1,52), empate (4,60), gana Atlético (6,10)

Betano: gana Liverpool (1,55), empate (4,70), gana Atlético (6,10)

Bet365: gana Liverpool (1,50), empate (4,33), gana Atlético (6,25)

1XBet: gana Liverpool (1,56), empate (4,61), gana Atlético (6,40)

Coolbet: gana Liverpool (1,50), empate (4,65), gana Atlético (6,55)

Doradobet: gana Liverpool (1,50), empate (4,50), gana Atlético (6,33).

Posibles alineaciones de Liverpool vs Atlético Madrid

Liverpool : Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Florian Wirtz y Hugo Ekitike. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Historial de Liverpool vs Atlético Madrid