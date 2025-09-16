¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la fecha 1 de la Champions League?
Por el arranque de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-26, reds y colchoneros se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.
- Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League
- Con goles de Martinelli y Trossard, Arsenal venció al Athletic Club por la fecha 1 de la Champions League
Liverpool vs Atlético Madrid juegan este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 1 de la Champions League 2025-26. El partido se disputará en el estadio Anfield y será transmitido por la señal de ESPN 2, pero también podrás seguirlo gratis por internet con la cobertura ONLINE de La República Deportes.
Los reds tienen todo a su favor para lograr el triunfo en este debut de Champions. Una buena racha de cuatro victorias consecutivas en la Premier League, su localía y el irregular presente del Atleti inclinan la balanza a favor de los ingleses. Por si fuera poco, Julián Álvarez, el hombre gol de los colchoneros, será baja por una lesión en la rodilla.
PUEDES VER: Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League
¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?
El partido Liverpool vs Atlético Madrid se podrá seguir en territorio peruano a partir de las 2.00 p. m.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿En qué canal ver Liverpool vs Atlético Madrid?
En Perú, el Liverpool vs Atlético Madrid será televisado por el canal de cable ESPN 2.
- Argentina: Fox Sports
- Bolivia: ESPN 2
- Brasil: HBO Max
- Chile: ESPN 5
- Colombia: ESPN 2
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN 2
- México: FOX, Caliente TV
- Paraguay: ESPN 2
- Perú: ESPN 2
- Uruguay: ESPN 2
- Venezuela: ESPN 2
- Estados Unidos: Unimás, TUDN, ViX Premium
- España: Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4.
Pronóstico de Liverpool vs Atlético Madrid
- Betsson: gana Liverpool (1,52), empate (4,60), gana Atlético (6,10)
- Betano: gana Liverpool (1,55), empate (4,70), gana Atlético (6,10)
- Bet365: gana Liverpool (1,50), empate (4,33), gana Atlético (6,25)
- 1XBet: gana Liverpool (1,56), empate (4,61), gana Atlético (6,40)
- Coolbet: gana Liverpool (1,50), empate (4,65), gana Atlético (6,55)
- Doradobet: gana Liverpool (1,50), empate (4,50), gana Atlético (6,33).
PUEDES VER: Newcastle vs FC Barcelona: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de la Champions League
Posibles alineaciones de Liverpool vs Atlético Madrid
- Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Florian Wirtz y Hugo Ekitike.
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Historial de Liverpool vs Atlético Madrid
- Liverpool 2-0 Atlético Madrid | Champions League 2021-22
- Atlético Madrid 2-3 Liverpool | Champions League 2021-22
- Liverpool 2-3 Atlético Madrid | Champions League 2019-20
- Atlético Madrid 1-0 Liverpool | Champions League 2019-20
- Liverpool 1-1 Atlético Madrid | Champions League 2008-09
- Atlético Madrid 1-1 Liverpool | Champions League 2008-09.