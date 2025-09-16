HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la fecha 1 de la Champions League?

Por el arranque de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-26, reds y colchoneros se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

Liverpool y Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en Champions League luego de casi 4 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Liverpool y Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en Champions League luego de casi 4 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Liverpool vs Atlético Madrid juegan este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 1 de la Champions League 2025-26. El partido se disputará en el estadio Anfield y será transmitido por la señal de ESPN 2, pero también podrás seguirlo gratis por internet con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Los reds tienen todo a su favor para lograr el triunfo en este debut de Champions. Una buena racha de cuatro victorias consecutivas en la Premier League, su localía y el irregular presente del Atleti inclinan la balanza a favor de los ingleses. Por si fuera poco, Julián Álvarez, el hombre gol de los colchoneros, será baja por una lesión en la rodilla.

PUEDES VER: Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League

lr.pe

¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?

El partido Liverpool vs Atlético Madrid se podrá seguir en territorio peruano a partir de las 2.00 p. m.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs Atlético Madrid?

En Perú, el Liverpool vs Atlético Madrid será televisado por el canal de cable ESPN 2.

  • Argentina: Fox Sports
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: HBO Max
  • Chile: ESPN 5
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: FOX, Caliente TV
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: Unimás, TUDN, ViX Premium
  • España: Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4.

Pronóstico de Liverpool vs Atlético Madrid

  • Betsson: gana Liverpool (1,52), empate (4,60), gana Atlético (6,10)
  • Betano: gana Liverpool (1,55), empate (4,70), gana Atlético (6,10)
  • Bet365: gana Liverpool (1,50), empate (4,33), gana Atlético (6,25)
  • 1XBet: gana Liverpool (1,56), empate (4,61), gana Atlético (6,40)
  • Coolbet: gana Liverpool (1,50), empate (4,65), gana Atlético (6,55)
  • Doradobet: gana Liverpool (1,50), empate (4,50), gana Atlético (6,33).

PUEDES VER: Newcastle vs FC Barcelona: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de la Champions League

lr.pe

Posibles alineaciones de Liverpool vs Atlético Madrid

  • Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Florian Wirtz y Hugo Ekitike.
  • Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Historial de Liverpool vs Atlético Madrid

  • Liverpool 2-0 Atlético Madrid | Champions League 2021-22
  • Atlético Madrid 2-3 Liverpool | Champions League 2021-22
  • Liverpool 2-3 Atlético Madrid | Champions League 2019-20
  • Atlético Madrid 1-0 Liverpool | Champions League 2019-20
  • Liverpool 1-1 Atlético Madrid | Champions League 2008-09
  • Atlético Madrid 1-1 Liverpool | Champions League 2008-09.
