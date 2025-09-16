HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Marsella EN VIVO: alineaciones del partido de hoy por Champions League

Real Madrid recibe a Marsella HOY EN VIVO en el Santiago Bernabéu por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League. El canal ESPN televisará este encuentro.

Real Madrid y Marsella jugarán en el Bernabéu. Foto: composición LR/Real Madrid C.F./Olympique de Marseille
Real Madrid y Marsella jugarán en el Bernabéu. Foto: composición LR/Real Madrid C.F./Olympique de Marseille

MOMENTOS DESTACADOS

13:04
12:43
09:37
Real Madrid vs Olympique de Marsella EN VIVO Y EN DIRECTO HOY por la Champions League 2025-2026. El partido entre españoles y franceses por la Fase Liga se disputará HOY, martes 16 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por ESPN y Disney Plus, en Sudamérica. Podrás acceder a esta señal a través de tu cableoperador Movistar, DirecTV o Claro. Además, la República Deportes te llevará toda la cobertura de este y todos los partidos.

Real Madrid vs Marsella EN VIVO HOY

13:29
16/9/2025

Calentamiento del Real Madrid

Los jugadores del club merengue ya se ponen a punto sobre el césped del Santiago Bernabéu.

13:04
16/9/2025

13:03
16/9/2025

Camarín impecable del Real Madrid

La delegación del Real Madrid arribó al estadio para lo que será el partido por la Champions League. Foto: Real Madrid C.F.

12:50
16/9/2025

Vestuario listo de Marsella

Así luce el camarín del cuadro francés. Foto: Olympique de Marseille

12:45
16/9/2025

Así fue el encuentro de directivas previo al partido

Florentino Pérez y Pablo Longoria, presidente del Real Madrid y presidente del Marsella, respectivamente, se reuieron en la antesala del encuentro en el Bernabéu e intercambiaron presentes. Foto: Olympique de Marseille

12:43
16/9/2025

12:19
16/9/2025

Historial entre Real Madrid y Marsella

Así quedaron los partidos que jugaron ambos equipos por la Champions.

Marsella 1-3 Real Madrid | Champions League | 08.12.09

Real Madrid 3-0 Marsella | Champions League | 30.09.09

Marsella 1-2 Real Madrid | Champions League | 26.11.03

Real Madrid 4-2 Marsella | Champions League | 16.09.03.

11:17
16/9/2025

¿Cómo quedó el último partido entre ambos equipos?

El último enfrentamiento entre Real Madrid y Marsella Marsella fue el 08.12.09 por la Champions Leaguey terminó en victoria 3-1 para los blancos.

11:13
16/9/2025

¿Cómo viene Marsella a este encuentro?

Los Focenses vienen de golear 4-0 al Lorient por la Ligue 1. En la liga doméstica, se ubican séptimos con 6 unidades, a 6 del líder. Foto: Olympique de Marseille

11:10
16/9/2025

¿Cómo llega Real Madrid a este partido?

El equipo que comanda Xabi Alonso llega tras vencer 2-1 a la Real Sociedad por LaLiga de España. Kylian Mbappé y Arda Guler fueron los autores de los goles. Foto: Real Madrid C.F.

10:34
16/9/2025

Alineación posible de Marsella

Así formaría la visita: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, HHöjbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Angel Gomes y Aubameyang.

10:20
16/9/2025

Alineación posible del Real Madrid

Este sería el once inicial de los blancos: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé y Mastantuono.

09:38
16/9/2025

¿En qué canal ver Real Madrid vs Marsella?

El duelo entre Real Madrid vs Marsella se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus, en todo Sudamérica.

09:37
16/9/2025

09:36
16/9/2025

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores y lectoras de La República Deportes, en esta nota podrás seguir toda la cobertura de este encuentro por el inicio de la Champions League. Foto: Real Madrid C.F.

Real Madrid afronta este encuentro luego de imponerse 2-1 ante la Real Sociedad en la cuarta jornada de LaLiga española, resultado que lo mantiene en la cima con 12 unidades. Por otro lado, el Olympique de Marsella llega con confianza tras derrotar 4-0 al Lorient en la Ligue 1. En el último enfrentamiento, los blancos vencieron a los Olímpicos.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Marsella?

En Perú, el Real Madrid vs Marsella está pactado para las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella?

En todo Sudamérica, el Real Madrid vs Marsella será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus.

Real Madrid vs Marsella: alineaciones posibles

Estas serían las alineaciones de ambos equipos para este encuentro.

  • Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé y Mastantuono.
  • Marsella: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, HHöjbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Angel Gomes y Aubameyang.

Real Madrid vs Marsella: últimos partidos

El conjunto de Xabi Alonso registra un saldo positivo de 4 triunfos en los últimos 4 enfrentamientos con Marsella.

  • Marsella 1-3 Real Madrid | Champions League | 08.12.09
  • Real Madrid 3-0 Marsella | Champions League | 30.09.09
  • Marsella 1-2 Real Madrid | Champions League | 26.11.03
  • Real Madrid 4-2 Marsella | Champions League | 16.09.03.

Real Madrid vs Marsella: convocatoria de Xabi Alonso

La gran novedad de la nómina es la la presencia de Jude Bellingham. El inglés aceleró su recuperación tras ser operado del hombro y ya se encuentra apto para este inicio de la Copa de Europa.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar a Marsella. Foto: Real Madrid C.F.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar a Marsella. Foto: Real Madrid C.F.

¿Cómo ver Real Madrid vs Marsella ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Marsella por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

