Real Madrid vs Marsella EN VIVO: alineaciones del partido de hoy por Champions League

El partido entre Real Madrid vs Marsella se jugará HOY, martes 16 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Rodrygo vuelve a la once titular y Vinícius iniciará en el banco de suplentes. Foto: Real Madrid C.F.

Este será el 11 inicial de Los Olímpicos. Foto: Olympique de Marseille

Real Madrid y Marsella jugarán en el Bernabéu. Foto: composición LR/Real Madrid C.F./Olympique de Marseille

Real Madrid vs Olympique de Marsella EN VIVO Y EN DIRECTO HOY por la Champions League 2025-2026. El partido entre españoles y franceses por la Fase Liga se disputará HOY, martes 16 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por ESPN y Disney Plus, en Sudamérica. Podrás acceder a esta señal a través de tu cableoperador Movistar, DirecTV o Claro. Además, la República Deportes te llevará toda la cobertura de este y todos los partidos.

Real Madrid afronta este encuentro luego de imponerse 2-1 ante la Real Sociedad en la cuarta jornada de LaLiga española, resultado que lo mantiene en la cima con 12 unidades. Por otro lado, el Olympique de Marsella llega con confianza tras derrotar 4-0 al Lorient en la Ligue 1. En el último enfrentamiento, los blancos vencieron a los Olímpicos.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Marsella?

En Perú, el Real Madrid vs Marsella está pactado para las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella?

En todo Sudamérica, el Real Madrid vs Marsella será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus.

Real Madrid vs Marsella: alineaciones posibles

Estas serían las alineaciones de ambos equipos para este encuentro.

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé y Mastantuono.

Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé y Mastantuono. Marsella: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, HHöjbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Angel Gomes y Aubameyang.

Real Madrid vs Marsella: últimos partidos

El conjunto de Xabi Alonso registra un saldo positivo de 4 triunfos en los últimos 4 enfrentamientos con Marsella.

Marsella 1-3 Real Madrid | Champions League | 08.12.09

| Champions League | 08.12.09 Real Madrid 3-0 Marsella | Champions League | 30.09.09

3-0 Marsella | Champions League | 30.09.09 Marsella 1-2 Real Madrid | Champions League | 26.11.03

| Champions League | 26.11.03 Real Madrid 4-2 Marsella | Champions League | 16.09.03.

Real Madrid vs Marsella: convocatoria de Xabi Alonso

La gran novedad de la nómina es la la presencia de Jude Bellingham. El inglés aceleró su recuperación tras ser operado del hombro y ya se encuentra apto para este inicio de la Copa de Europa.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar a Marsella. Foto: Real Madrid C.F.

¿Cómo ver Real Madrid vs Marsella ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Marsella por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.