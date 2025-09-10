¿Cuándo vuelve la Champions League? Fixture, horarios y dónde ver los partidos de la fecha 1
¡Todo listo para la Champions League! El primer día contará con seis emocionantes encuentros, entre los que destacan los duelos del Real Madrid, Bayern Múnich y PSG.
Faltan pocos días para que regrese una de las competiciones más esperadas por los fanáticos del fútbol. La Champions League 2025-2026 vivirá una nueva edición a partir del martes 16 de septiembre. Los seguidores ya conocen a los rivales de sus equipos y crece la expectativa por volver a ver en acción a gigantes como Real Madrid, PSG, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, entre otros.
La primera jornada del torneo europeo arrancará ese mismo martes con seis encuentros atractivos. Desde las 11.45 a. m. (hora peruana) se disputarán los choques entre Athletic Club vs Arsenal y PSV vs Royale Union SG. Más tarde, a las 2.00 p. m., se jugarán cuatro duelos en simultáneo: Benfica ante Qarabag, Juventus frente a Borussia Dortmund, Real Madrid contra Marsella y Tottenham frente a Villarreal, marcando un inicio cargado de emociones.
Programación de la primera fecha de la Champions League
Martes 16
- Athletic Club vs Arsenal | 16.09 | 11.45 a. m.
- PSV vs Royale Union SG | 16.09 | 11.45 a. m.
- Benfica vs Qarabag | 16.09 | 2.00 p. m.
- Juventus vs Borussia Dortmund | 16.09 | 2.00 p. m.
- Real Madrid vs.Marsella | 16.09 | 2.00 p. m.
- Tottenham vs Villarreal | 16.09 | 2.00 p. m.
Miércoles 17
- Olympiacos vs Pafos | 17.09 | 11.45 a. m.
- Slavia Praga vs Bodo/Glimt | 17.09 | 11.45 a. m.
- Ajax vs Inter | 17.09 | 2.00 p. m.
- Bayern Múnich vs Chelsea | 17.09 | 2.00 p. m.
- Liverpool vs Atlético de Madrid | 17.09 | 2.00 p. m.
- PSG vs Atalanta | 17.09 | 2.00 p. m.
Jueves 18
- Club Brujas vs Mónaco | 18.09 | 11.45 a. m.
- Copenhague vs Bayer Leverkusen | 18.09 | 11.45 a. m.
- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray | 18.09 | 2.00 p. m.
- Manchester City vs Nápoles | 18.09 | 2.00 p. m.
- Newcastle vs Barcelona | 18.09 | 2.00 p. m.
- Sporting CP vs Kairat Almaty | 18.09 | 2.00 p. m.
¿Dónde ver la Champions League?
La primera jornada de la Champions League podrá verse a través de la señal de ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Además, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.