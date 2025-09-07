El fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 volvió a poner en el centro de la discusión el tema del recambio generacional y los jugadores que deberían asumir un rol más protagónico en la Bicolor. Uno de los llamados a liderar al equipo con miras al siguiente proceso clasificatorio es el polifuncional futbolista Erick Noriega, quien acaba de ser contratado por el poderoso Gremio de Brasil.

Hace algunas semanas, el exvolante de Alianza Lima tuvo un gran debut con su nuevo club en el empate 1-1 ante Flamengo por el Brasileirao. Este no solo fue determinante para que juegue de titular contra Uruguay en Montevideo, también le permitió alcanzar un millonario valor en su cotización.

Erick Noriega alcanza millonario valor tras jugar con selección peruana

El popular 'Samurai' tuvo una impresionante evolución en su carrera profesional en los últimos años. Antes de llegar a Alianza Lima a mediados del 2024, el defensor vistió la camiseta de Comerciantes Unidos de Cutervo.

El jugador de 23 años no demoró mucho en adaptarse y se convirtió en titular indiscutible. Su gran nivel se vio reflejado en el valor que alcanzó esta temporada (1.4 millones de euros) gracias a sus actuaciones en Copa Libertadores y Sudamericana.

Por si fuera poco, su auspicioso debut frente a Flamengo y su primera titularidad con la camiseta de la selección peruana en las Eliminatorias permitieron que su nueva cotización sea de 2 millones de euros, cifra que lo convierte en uno de los futbolistas con mejor valor del combinado nacional, según el portal Transfermarkt.

¿Erick Noriega jugará el Perú vs Paraguay?

Luego de la goleada que recibió Perú a manos de Uruguay, las cámaras captaron a Erick Noriega cojeando y no se descartó una lesión. No obstante, el volante sigue entrenando con normalidad y todo indica que jugaría contra Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias 2026.

¿En qué clubes jugó Erick Noriega?

Noriega se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Estos son los equipos en los que desarrolló su carrera.