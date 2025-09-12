HOYSuscripcion LR Focus

Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: "¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas"

El periodista deportivo sacó cara por Sergio Peña tras las constantes críticas y resaltó que es uno de los futbolistas peruanos con mayor presencia en Europa.

Mr. Peet le pidió a Sergio Peña que se enfoque en los partidos con Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Sergio Peña ha sido punto de críticas tras la dolorosa derrota de la selección peruana ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Ante ello, el actual volante de Alianza Lima salió al frente para pedir respeto hacia él y sus compañeros porque dieron la cara, pese a la mala situación que atraviesa la Blanquirroja. Asimismo, uno de los que salió en defensa del futbolista de 29 años fue el periodista deportivo Mr. Peet.

El comunicador arremetió contra los exjugadores que ningunearon a Peña por su rendimiento con la camiseta de Perú. Asimismo, resaltó su basta experiencia en el fútbol europeo. Finalmente, le aconsejó que siga enfocado en lograr sus objetivos con Alianza de cara a lo que resta de la temporada.

Mr. Peet despotrica contra exfutbolistas que ningunearon a Peña

"Sergio Peña puede decir lo que le da la gana. ¿A quién le está faltando el respeto? Hay huev**** que salen y dicen que no les ha gustado y que lo van a llamar. ¿Quién eres tú? Tú ya fuiste futbolista. Tu tiempo ya pasó, peliculero. Tu tiempo pasó", empezó diciendo en su programa 'A presión con Mr. Peet'.

Posteriormente, recordó el paso de Peña por el Viejo Continente. "El otro dice: ¿Quién es Sergio Peña? Él es uno de los futbolistas con mayor presencia en el futbol europeo, te guste o no, puede decir su versión como la puedes decir tú. Pero ustedes no son nadie para descalificar a Sergio Peña. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son fantasmas, son personajes circunstanciales de la vida, se lo digo yo", agregó.

"Yo si fuera Barcos y me escriben ellos, los dejo en visto. De futbolistas no fueron, un invento". Al término de su descargo, se dirigió a Peña. "Sergio, vamos a meternos en Alianza, a seguir rompiéndola en Alianza. No hagas caso ni respondas, gente oportunista, que no han ganado nada. Ya hubiese querido tener los años que tuviste en Europa. Ellos hablan por envidia o por encargo", concluyó.

'Chiquito' Flores critica a Peña por su rendimiento con Perú

Juan 'Chiquito' Flores expresó su molestia luego de las declaraciones de Sergio Peña. En concretó, minimizó el paso del mediocampista con la camiseta de la selección peruana.

"¿Quién le ha engañado a este señor que es jugador? Que haya estado en otro país, que sea primo de Guerrero, puede estar en la selección y pueda tener la algarabía de decir esta barbaridad", comentó.

