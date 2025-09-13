Rodrigo Ureña estalló tras ratificarse sanción por insultar a árbitro y acusa ser objeto de racismo: "¿Existe persecución personal?"
Ureña compartió un extenso comunicado en el cual rechaza las imputaciones. El mediocampista de Universitario fue sancionado con 6 fechas tras el último clásico ante Alianza Lima.
El último viernes 12 de septiembre, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol ratificó las sanciones impuestas a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Rodrigo Ureña, tras los hechos ocurridos en el último clásico por el Torneo Clausura. Garcés y Ureña son los jugadores con los castigos más altos con 6 fechas de suspensión. Tras la postura del órgano correctivo de la FPF, el volante de la 'U' decidió pronunciarse y negar que haya insultado al árbitro del encuentro.
A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista de Universitario compartió un extenso comunicado en el que rechaza las acusaciones. Ureña aseguró ser víctima de actos racistas por su nacionalidad y se preguntó si existe algún tipo de seguimiento hacia él, ya que siempre sancionado.
Rodrigo Ureña se pronunció tras ratificación en su sanción por parte de la CD-FPF
"Me encuentro en una situación muy extraña, me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra. Asimismo, he sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad de distintos participantes del fútbol, en distintos partidos siendo estos escuchados por muchas personas, jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte, debido a que lo entendía como parte del fútbol", se lee en el escrito.