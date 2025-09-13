HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad
EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     
Fútbol Peruano

Rodrigo Ureña estalló tras ratificarse sanción por insultar a árbitro y acusa ser objeto de racismo: "¿Existe persecución personal?"

Ureña compartió un extenso comunicado en el cual rechaza las imputaciones. El mediocampista de Universitario fue sancionado con 6 fechas tras el último clásico ante Alianza Lima.

Rodrigo Ureña se perderá 6 fechas en el Torneo Clausura. Foto: difusión
Rodrigo Ureña se perderá 6 fechas en el Torneo Clausura. Foto: difusión

El último viernes 12 de septiembre, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol ratificó las sanciones impuestas a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Rodrigo Ureña, tras los hechos ocurridos en el último clásico por el Torneo Clausura. Garcés y Ureña son los jugadores con los castigos más altos con 6 fechas de suspensión. Tras la postura del órgano correctivo de la FPF, el volante de la 'U' decidió pronunciarse y negar que haya insultado al árbitro del encuentro.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista de Universitario compartió un extenso comunicado en el que rechaza las acusaciones. Ureña aseguró ser víctima de actos racistas por su nacionalidad y se preguntó si existe algún tipo de seguimiento hacia él, ya que siempre sancionado.

PUEDES VER: ''Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima': Phillip Butters hace inesperada revelación "familiar" sobre ídolo de Universitario

lr.pe

Rodrigo Ureña se pronunció tras ratificación en su sanción por parte de la CD-FPF

"Me encuentro en una situación muy extraña, me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra. Asimismo, he sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad de distintos participantes del fútbol, en distintos partidos siendo estos escuchados por muchas personas, jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte, debido a que lo entendía como parte del fútbol", se lee en el escrito.

larepublica.pe

larepublica.pe
Notas relacionadas
"'Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima": Phillip Butters hace inesperada revelación "familiar" sobre ídolo de Universitario

"'Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima": Phillip Butters hace inesperada revelación "familiar" sobre ídolo de Universitario

LEER MÁS
Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: ¿qué partidos se juegan HOY por la fecha 8 del Torneo Clausura?

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: ¿qué partidos se juegan HOY por la fecha 8 del Torneo Clausura?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: ¿qué partidos se juegan HOY por la fecha 8 del Torneo Clausura?

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: ¿qué partidos se juegan HOY por la fecha 8 del Torneo Clausura?

LEER MÁS
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver por la fecha 8 del Torneo Clausura?

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver por la fecha 8 del Torneo Clausura?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Fútbol Peruano

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota