El último viernes 12 de septiembre, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol ratificó las sanciones impuestas a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Rodrigo Ureña, tras los hechos ocurridos en el último clásico por el Torneo Clausura. Garcés y Ureña son los jugadores con los castigos más altos con 6 fechas de suspensión. Tras la postura del órgano correctivo de la FPF, el volante de la 'U' decidió pronunciarse y negar que haya insultado al árbitro del encuentro.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista de Universitario compartió un extenso comunicado en el que rechaza las acusaciones. Ureña aseguró ser víctima de actos racistas por su nacionalidad y se preguntó si existe algún tipo de seguimiento hacia él, ya que siempre sancionado.

Rodrigo Ureña se pronunció tras ratificación en su sanción por parte de la CD-FPF

"Me encuentro en una situación muy extraña, me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra. Asimismo, he sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad de distintos participantes del fútbol, en distintos partidos siendo estos escuchados por muchas personas, jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte, debido a que lo entendía como parte del fútbol", se lee en el escrito.