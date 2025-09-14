HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Bustos defiende papel del árbitro Diego Haro en derrota de Alianza Lima: "Estuvo con una presión importante"

Deportivo Garcilaso se impuso 4-3 ante Alianza Lima en un emocionante partido del Torneo Clausura de la Liga 1 realizado en el Estadio Matute.

Carlos Bustos se refirió al desempeño de Diego Haro como árbitro tras el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. Foto: composición LR/Deportivo Garcilaso/difusión.
Carlos Bustos se refirió al desempeño de Diego Haro como árbitro tras el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. Foto: composición LR/Deportivo Garcilaso/difusión.

El pasado sábado 13, Deportivo Garcilaso, dirigido por Carlos Bustos, disputó un partidazo frente a Alianza Lima en el estadio Matute, encuentro que terminó 4-3 a favor de la visita por el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el partido, tanto jugadores blanquiazules como del equipo cusqueño salieron a hablar, aunque lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de su entrenador.

Bustos no dudó en referirse a diversos temas relacionados al encuentro y sorprendió al defender el desempeño del árbitro Diego Haro, pese a que el conjunto íntimo había solicitado a la CONAR que no fuera designado para este compromiso. No obstante, también reconoció que hubo una jugada con la que quedó disconforme.

¿Qué dijo Carlos Bustos sobre el arbitraje tras victoria frente Alianza Lima?

Durante la conversación con los medios, el argentino resaltó que Haro tenía una gran presión, pues días antes Alianza habia pedido que no sea el colegiado para este encuentro.

“Después de un resultado como este, no es momento de hablar del arbitraje. Estuvo con una presión importante, pidieron que no arbitre este partido. Si tengo que protestar una jugada, fue la del choque de cabeza de (Ezequiel) Naya, que primero cabecea el jugador de Deportivo Garcilaso y después le chocan la cabeza. Es un buen árbitro, Diego Haro”, explicó Bustos.

¿Cómo fue le choque de cabeza de Ezequiel Naya?

En el minuto 10, el balón quedó rebotando dentro del área y fue disputado por Gianfranco Chávez y Ezequiel Naya. En la acción, el jugador blanquiazul golpeó en el rostro a Naya, quien había tocado primero el balón. Sin embargo, el árbitro consideró que se trató de un choque fortuito.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Deportivo Garcilaso168440137+6
2Universitario157430114+7
3Sporting Cristal146420132+11
4Cusco FC13541071+6
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Alianza Universidad107313910-1
8Sport Huancayo982331112-1
9FBC Melgar9723278-1
10Juan Pablo II9723278-1
11Cienciano8622275+2
12Comerciantes Unidos87223810-2
13Atlético Grau77214911-2
14Ayacucho FC7721469-3
15ADT77214511-6
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC2602449−5
19Deportivo Binacional00000000
