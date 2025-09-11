La salida de Óscar Ibáñez de la selección peruana estuvo marcada por la polémica. Antes del finalizar su ciclo en las Eliminatorias, el propio estratega declaró en varias ocasiones que Agustín Lozano, presidente de la FPF, le habría pedido continuar en el cargo con miras a los amistosos de noviembre; sin embargo, los hinchas se vieron sorprendidos con el comunicado que publicó la entidad oficializando el final de su etapa.

En medio de este panorama, el exfubtolista Carlos Galván reveló algunos detalles sobre el despido de estratega nacional. El exdefensor de Universitario indicó que le dieron la noticia a Ibáñez a través de WhatsApp.

Carlos Galván revela cruel manera con la que Lozano despidió a Ibáñez

"Óscar Ibáñez fue despedido por WhatsApp. Según tengo información, llegó el WhatsApp y lo echaron por WhatsApp", aseguró durante la emisión del programa 'Al Ángulo'.

En ese sentido, Carlos Galván señaló que desde la Videna también utilizó esta manera de despido con el uruguayo Jorge Fossati, quien dejó el banquillo de la Blanquirroja a inicios del 2025.

"El hecho que el viejo (Jorge Fossati) no lo cuente, es por respeto. Todos conocemos a Óscar Ibáñez que su forma de declarar es diferente, pausada, no es de buscar problemas. Pero que salga a hablar como habló de esta manera, no es normal", concluyó.

FPF despide a Óscar Ibáñez de la selección peruana

Luego de peder contra Paraguay en Lima, la FPF oficializó la destitución de Óscar Ibáñez. El recordado exarquero de Cienciano dirigió al combinado nacional en 6 partidos y consiguió 5 unidades; estos resultados no le permitieron alcanzar el repechaje al Mundial 2026.

"La Federación Peruana de Fútbol comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Oscar Ibáñez como director técnico de la Selección Peruana Absoluta. Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la Selección Absoluta, durante las últimas seis (6) fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026", se lee en el escrito.