Deportes

Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

La FPF, a través de un comunicado, confirmó que Óscar Ibáñez dejó el cargo como director técnico de la selección peruana de fútbol tras las Eliminatorias Sudamericanas 2025.

Pedro García arremetió contra la gestión que viene realizando la FPF tras la salida de Óscar Ibáñez como director técnico.
Pedro García arremetió contra la gestión que viene realizando la FPF tras la salida de Óscar Ibáñez como director técnico.

Óscar Ibáñez dejó de ser director técnico de la selección peruana de fútbol tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas 2025. La Federación Peruana de Fútbol (FPF), mediante un comunicado, agradeció al exarquero argentino y a todo su comando técnico por haber asumido este reto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ante la cercanía de los amistosos de Perú en noviembre, Pedro García expresó una opinión bastante crítica contra la FPF tras la salida de Ibáñez y cuestionó la designación de un DT interino en la ‘bicolor’, siendo Manuel Barreto y Carlos Silvestri los principales voceados para el cargo. “Es improvisación (...). Eso es lo que me enerva a mí, que la selección sea dirigida aún interinamente por un entrenador de selección de mayores, no por entrenadores que no son de mayores. Hay que respetar la investidura del técnico de Perú. Me parece ridículo”, sostuvo el periodista en el programa de RPP.

Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

lr.pe

¿Qué dijo Pedro García contra la FPF?

Pedro García afirmó que este manejo por parte de la FPF refleja la falta de una directriz clara y un desprecio por la investidura de la ‘blanquirroja’. A su juicio, se trata de una medida “impresentable” que solo evidencia la urgencia y el desorden dentro de la FPF. “Es ridículo. Es el manejo de un equipo del ascenso, no tener entrenador ante la inminencia de partidos amistosos”, cuestionó.

García añadió que la salida de Óscar Ibáñez, quien estuvo al frente de la selección en la última fecha doble, no debió precipitarse si la alternativa era optar por interinatos sin respaldo. “Para eso, lo dejabas a Ibáñez (...). Si hacía los puntos, se supone que tenía opción. Si eso acaba de ser así, mantén tu comando técnico. Sé serio y no recurras a la improvisación ni a lo desconocido”, resaltó.

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

lr.pe
La Federación Peruana de Fútbol comunicó que Óscar Ibáñez dejó de ser el director técnico de la selección peruana. Foto: FPF

La Federación Peruana de Fútbol comunicó que Óscar Ibáñez dejó de ser el director técnico de la selección peruana. Foto: FPF

Por último, el comentarista deportivo advirtió que la imagen de la selección se ve debilitada cuando es dirigida, incluso de forma provisional, por profesionales que no han tenido trayectoria en la élite.

¿Cuándo jugará la selección peruana sus partidos amistosos?

La selección peruana disputará partidos amistosos contra Rusia el 12 de noviembre y frente a Chile el 18 del mismo mes. Aún no se han confirmado el horario ni el estadio para ambos encuentros.

