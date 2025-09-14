Alianza Lima sufrió en Matute y perdió 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A pesar de que aún faltan varias fechas, el resultado complicó a los blanquiazules de cara al levantar el título del campeonato peruano. Por el momento, han quedado relegados en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 12 unidades. Uno de los más criticados tras el partido fue Jean Pierre Archimbaud, quien alineó en la zaga central junto con Gianfranco Chávez.

El popular 'Chocherita' tuvo un partido para el olvido y provocó que los hinchas se pregunten por qué Jhoao Velásquez no fue titular. El joven talento ya ha tenido minutos con camiseta íntima, pero ante el Pedacito del Cielo no tuvo protagonismo. En medio de este contexto, el periodista deportivo Mr. Peet explicó que su ausencia se debería a un tema de indisciplina.

Mr. Peet revela por qué Velásquez no jugó en derrota de Alianza

En la última edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo reveló que esto averiguando sobre Jhoao Velásquez y apuntó a que todo se trataría de un castigo disciplinario. Si bien no especificó cuál fue la infracción, adelantó que Alianza Lima tomó cartas en el asunto con el futbolista.

"He estado preguntando del tema de Jhoao Velásquez. Tiene que ver con la disciplina. Entonces, si los comandos técnicos quieren imponer disciplina y en medio de esa imposición se vienen resultados como estos, no es que está mal. A mí me parece perfecto. Tiene condiciones, pero si no hay disciplina, no pidan un premio", argumentó.

Así quedó Alianza Lima en la tabla de posiciones del Clausura 2025

Con la derrota frente a Deportivo Garcilaso, Alianza Lima se quedó en la quinta casilla con 12 unidades de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.