Mr. Peet revela el fuerte motivo por el que Jhoao Velásquez no habría jugado en la derrota de Alianza Lima: "Tiene que ver con la disciplina"

El periodista deportivo despejó las dudas de los hinchas, quienes se preguntaban por qué no alineó Jhoao Velásquez en la derrota de Alianza Lima por 4-3 ante Deportivo Garcilaso.

Jhoao Velásquez ya tuvo minutos con Alianza Lima en este 2025. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Jhoao Velásquez ya tuvo minutos con Alianza Lima en este 2025. Foto: composición LR/captura de Madrugol

Alianza Lima sufrió en Matute y perdió 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A pesar de que aún faltan varias fechas, el resultado complicó a los blanquiazules de cara al levantar el título del campeonato peruano. Por el momento, han quedado relegados en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 12 unidades. Uno de los más criticados tras el partido fue Jean Pierre Archimbaud, quien alineó en la zaga central junto con Gianfranco Chávez.

El popular 'Chocherita' tuvo un partido para el olvido y provocó que los hinchas se pregunten por qué Jhoao Velásquez no fue titular. El joven talento ya ha tenido minutos con camiseta íntima, pero ante el Pedacito del Cielo no tuvo protagonismo. En medio de este contexto, el periodista deportivo Mr. Peet explicó que su ausencia se debería a un tema de indisciplina.

Mr. Peet revela por qué Velásquez no jugó en derrota de Alianza

En la última edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo reveló que esto averiguando sobre Jhoao Velásquez y apuntó a que todo se trataría de un castigo disciplinario. Si bien no especificó cuál fue la infracción, adelantó que Alianza Lima tomó cartas en el asunto con el futbolista.

"He estado preguntando del tema de Jhoao Velásquez. Tiene que ver con la disciplina. Entonces, si los comandos técnicos quieren imponer disciplina y en medio de esa imposición se vienen resultados como estos, no es que está mal. A mí me parece perfecto. Tiene condiciones, pero si no hay disciplina, no pidan un premio", argumentó.

Así quedó Alianza Lima en la tabla de posiciones del Clausura 2025

Con la derrota frente a Deportivo Garcilaso, Alianza Lima se quedó en la quinta casilla con 12 unidades de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Deportivo Garcilaso168440137+6
2Universitario157430114+7
3Sporting Cristal146420132+11
4Cusco FC13541071+6
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Alianza Universidad107313910-1
8Sport Huancayo982331112-1
9FBC Melgar9723278-1
10Juan Pablo II9723278-1
11Cienciano8622275+2
12Comerciantes Unidos87223810-2
13Atlético Grau77214911-2
14Ayacucho FC7721469-3
15ADT77214511-6
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC2602449−5
19Deportivo Binacional00000000
