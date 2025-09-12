HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Carlos Bustos, actual entrenador de Deportivo Garcilaso, compartió sus emociones sobre su regreso a Matute, recordando los retos que enfrentó al llegar al club en 2021.

Carlos Bustos habló acerca de como se siente volver a Matute, ahora como rival. Foto: archivo LR
Alianza Lima enfrentará el sábado 13 a Deportivo Garcilaso en un partido correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1, que será crucial para las aspiraciones de ambos equipos. Previo al duelo, su exentrenador y actual de Deportivo Garcilaso, Carlos Bustos, en una entrevista para 'L1 Max', habló sobre diversos temas y, sobre todo, de sus sentimientos al regresar a Matute.

En sus declaraciones, compartió sus expectativas sobre el encuentro y recordó su llegada en 2021, cuando vivió una situación complicada. También destacó que tres referentes de aquel plantel siguen siendo piezas fundamentales en el equipo actual. Además, reveló que, en ese entonces, la directiva le comunicó que Alianza jugaría en Liga 2, aunque existía la posibilidad de mantenerse en Liga 1.

lr.pe

Carlos Bustos recuerda sus expectativas con Alianza Lima

Durante la conversación, el actual DT de Deportivo Garcilaso, señaló que en su vuelta a Matute espera volver a ver a Hernán Barcos, Ricardo Lagos y Ángelo Campos, además reconoció que tanto ellos como los jugadores que ahora ya no están en el club fueron cruciales para ser campeones.

"Me tocó un momento muy duro porque, cuando llegamos, ni siquiera pudimos presentarnos. Nos encontramos con mucha gente y con jugadores que aún permanecen en el plantel, como Hernán, Lago y Campos, con quienes seguramente nos daremos un gran abrazo. Estoy agradecido tanto con ellos como con los que hoy ya no están en el club. Fueron dos años muy buenos, en los que logramos posicionar nuevamente a Alianza y cortar la hegemonía de Sporting Cristal", explicó en un primer momento.

"Cuando a nosotros nos contratan, nos dijeron que era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1, ya que los abogados estaban trabajando en eso. El torneo se iba a disputar con muchos jugadores jóvenes, por lo que el plantel fue un poco mixto. Con el tiempo, se fueron incorporando futbolistas importantes que reforzaron el equipo", sentenció.

¿Qué títulos gano Carlos Bustos con Alianza Lima?

Durante su etapa en La Victoria, el técnico argentino consiguió que el equipo se consagrara campeón del Torneo Clausura 2021. Esto se logró tras vencer a Sporting Cristal en el partido de ida con un gol de Hernán Barcos y asegurar el título con un empate en la vuelta.

