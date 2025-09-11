HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Deportes

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno debutan hoy en la Copa Davis ante Portugal

El equipo peruano arranca el Grupo Mundial I en el Club Lawn Tennis de la Exposición (4:00 p.m.) y está capitaneado por Luis Horna.

Francisco Cabral, Nuno Borges, Juan Pablo Varillas e Ignacio Buse.
Francisco Cabral, Nuno Borges, Juan Pablo Varillas e Ignacio Buse. | Federación Peruana de Tenis

¡En busca de la gloria! La selección peruana de tenis, capitaneado por Luis Horna y con grandes figuras como Ignacio Buse (112 ATP), Juan Pablo Varillas (336), Gonzalo Bueno (209) y Alexander Merino (117 Dobles) se verá las caras hoy ante Portugal en el Club Lawn Tennis de Jesús María. El equipo nacional buscará sellar su boleto a los Qualifiers ante un elenco luso que es favorito y que tiene como cartas a Nuno Borges (52 ATP), Jaime Faria (115) y Francisco Cabral (1.380).

Los encargados de abrir la llave esta tarde (4:00 p.m.) son Gonzalo Bueno ante Nuno Borges, acto seguido será el turno de Buse contra Jaime Faria. El buen momento de Buse ha generado expectativa entre los fanáticos del tenis que han comprado todas las entradas para el compromiso de hoy.

“Es una experiencia increíble. Competir en los Grand Slams y luego bajar a jugar en Challengers es distinto, pero cada partido me ha servido para crecer. Estoy disfrutando mucho del tenis y eso se refleja en los resultados”, declaró Buse, quien se ha consolidado como una de las grandes promesas del deporte nacional.

“Sabíamos lo difícil que sería enfrentar a Portugal. Todos sus jugadores son de primer nivel y conocemos bien sus fortalezas. No era el rival que queríamos como locales, pero estamos enfocados en prepararnos de la mejor manera”, dijo Horna.

Por su parte, Varillas ya está totalmente recuperado de una lesión que lo alejó de los campos de juego durante cuatro meses. “Este tiempo fuera me ayudó a recuperar el hambre de competir. Estoy feliz de volver, y estas semanas con el equipo me han sumado mucho”, remarcó.

Mañana continuará la serie con dobles: Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas competirán contra Francisco Cabral y Nuno Borges (2:00 p.m.); mientras que luego en individual Buse medirá fuerzas con Borges y finalmente Bueno ante Faria.

Notas relacionadas
Perú vs. Portugal EN VIVO por Copa Davis 2025: horarios, canal de TV y partidos del Grupo Mundial I

Perú vs. Portugal EN VIVO por Copa Davis 2025: horarios, canal de TV y partidos del Grupo Mundial I

LEER MÁS
¡Ignacio Buse campeón! 'Nacho' ganó el Challenger de Sevilla y se acerca al top 100 en el ranking ATP

¡Ignacio Buse campeón! 'Nacho' ganó el Challenger de Sevilla y se acerca al top 100 en el ranking ATP

LEER MÁS
Perú vs Portugal por la Copa Davis: programación de los partidos, horarios y canal para ver la serie por el Grupo Mundial I

Perú vs Portugal por la Copa Davis: programación de los partidos, horarios y canal para ver la serie por el Grupo Mundial I

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

LEER MÁS
Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

LEER MÁS
Reimond Manco critica fuerte a Luis Ramos por bajo rendimiento con Perú: "No es un jugador de selección, no tiene nivel"

Reimond Manco critica fuerte a Luis Ramos por bajo rendimiento con Perú: "No es un jugador de selección, no tiene nivel"

LEER MÁS
Julio César Uribe tajante contra los que critican grandeza de Paolo Guerrero: "No reconocen un ícono del fútbol y la vida"

Julio César Uribe tajante contra los que critican grandeza de Paolo Guerrero: "No reconocen un ícono del fútbol y la vida"

LEER MÁS
Franco Navarro respalda a Luis Ramos tras criticas por no marcar goles con Perú: "No ha sido el mejor pero tiene condiciones"

Franco Navarro respalda a Luis Ramos tras criticas por no marcar goles con Perú: "No ha sido el mejor pero tiene condiciones"

LEER MÁS
Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Deportes

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota