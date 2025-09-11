Ignacio Buse y Gonzalo Bueno debutan hoy en la Copa Davis ante Portugal

¡En busca de la gloria! La selección peruana de tenis, capitaneado por Luis Horna y con grandes figuras como Ignacio Buse (112 ATP), Juan Pablo Varillas (336), Gonzalo Bueno (209) y Alexander Merino (117 Dobles) se verá las caras hoy ante Portugal en el Club Lawn Tennis de Jesús María. El equipo nacional buscará sellar su boleto a los Qualifiers ante un elenco luso que es favorito y que tiene como cartas a Nuno Borges (52 ATP), Jaime Faria (115) y Francisco Cabral (1.380).

Los encargados de abrir la llave esta tarde (4:00 p.m.) son Gonzalo Bueno ante Nuno Borges, acto seguido será el turno de Buse contra Jaime Faria. El buen momento de Buse ha generado expectativa entre los fanáticos del tenis que han comprado todas las entradas para el compromiso de hoy.

“Es una experiencia increíble. Competir en los Grand Slams y luego bajar a jugar en Challengers es distinto, pero cada partido me ha servido para crecer. Estoy disfrutando mucho del tenis y eso se refleja en los resultados”, declaró Buse, quien se ha consolidado como una de las grandes promesas del deporte nacional.

“Sabíamos lo difícil que sería enfrentar a Portugal. Todos sus jugadores son de primer nivel y conocemos bien sus fortalezas. No era el rival que queríamos como locales, pero estamos enfocados en prepararnos de la mejor manera”, dijo Horna.

Por su parte, Varillas ya está totalmente recuperado de una lesión que lo alejó de los campos de juego durante cuatro meses. “Este tiempo fuera me ayudó a recuperar el hambre de competir. Estoy feliz de volver, y estas semanas con el equipo me han sumado mucho”, remarcó.

Mañana continuará la serie con dobles: Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas competirán contra Francisco Cabral y Nuno Borges (2:00 p.m.); mientras que luego en individual Buse medirá fuerzas con Borges y finalmente Bueno ante Faria.