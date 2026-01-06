HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Deportes

Partidos de hoy, 7 de enero del 2026: quiénes juegan en la Supercopa de España, Premier League y otros torneos de fútbol

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la semifinal de la Supercopa de España, Premier League y Kings League.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 7 de enero. Foto: composición LR/AFP/Burnley
Programación de los partidos de hoy, miércoles 7 de enero. Foto: composición LR/AFP/Burnley

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 7 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Copa de la Liga de Portugal, Premier League y Serie A de Italia) y el inicio de las semifinales de la Supercopa de España por las señales de canales como ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, América tvGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El 'platillo fuerte' tendrá como protagonistas a Barcelona y Athletic Club. El equipo de Lamine Yamal y compañía se verá las caras con el conjunto vasco en Arabia Saudita para definir al primer finalista de la Supercopa. Por otra parte, en Inglaterra el Burnley de Oliver Sonne verá acción frente a una golepado Manchester United.

PUEDES VER: Luis Advíncula le pone fina a su ciclo en Boca Juniors: lateral de la selección peruana tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

lr.pe

Partidos de la Supercopa de España HOY

  • Barcelona vs Athletic Club
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: América TV, Movistar Deportes.

Partidos de HOY de la Premier League

  • Manchester City vs Brighton & Hove Albion
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Burnley vs Manchester City
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Disney Plus.

Partidos de la Copa de la Liga de Portugal

  • Benfica vs Sporting Braga
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'

lr.pe

Partidos de HOY en la final de la Liga de Honduras

¿Qué equipos juegan en la Kings World Cup Nations HOY?

  • Chile vs Marruecos
  • Hora: 3.55 p. m.
  • Canal: Disney Plus, YouTube de Kings League
  • Argentina vs Japón
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus, YouTube de Kings League.
