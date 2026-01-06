Partidos de hoy, 7 de enero del 2026: quiénes juegan en la Supercopa de España, Premier League y otros torneos de fútbol

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 7 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Copa de la Liga de Portugal, Premier League y Serie A de Italia) y el inicio de las semifinales de la Supercopa de España por las señales de canales como ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, América tvGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El 'platillo fuerte' tendrá como protagonistas a Barcelona y Athletic Club. El equipo de Lamine Yamal y compañía se verá las caras con el conjunto vasco en Arabia Saudita para definir al primer finalista de la Supercopa. Por otra parte, en Inglaterra el Burnley de Oliver Sonne verá acción frente a una golepado Manchester United.

Partidos de la Supercopa de España HOY

Barcelona vs Athletic Club

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, Movistar Deportes.

Partidos de HOY de la Premier League

Manchester City vs Brighton & Hove Albion

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Burnley vs Manchester City

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de la Copa de la Liga de Portugal

Benfica vs Sporting Braga

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de HOY en la final de la Liga de Honduras

Olimpia vs Marathón (final de vuelta)

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Deportes TVC.

¿Qué equipos juegan en la Kings World Cup Nations HOY?