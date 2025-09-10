A inicios del 2024, el delantero uruguayo Martín Cauteruccio la 'rompió' con Sporting Cristal en la Liga 1 del fútbol peruano. Durante los primeros meses de su estadía en el club rimense, el charrúa logró un espectacular registro que lo llevó a liderar por algún tiempo la tabla de goleadores a nivel mundial, aunque al final de la temporada su rendimiento decayó y no pudo mantener el ritmo.

Hoy, 'Caute' es jugador del Bolívar de La Paz, cuadro en el que pelea por el título de la liga boliviana y con el que compite en la Copa Sudamericana. Si bien en este 2025 no ha tenido números tan espectaculares como los del año anterior, el futbolista se mostró ilusionado por repetir en su nuevo equipo el gran rendimiento que tuvo con el conjunto cervecero.

Cauteruccio sobre sus goles en 2024: "Fue una marca impresionante"

"En esa etapa hubo un goleador impresionante como (Vyktor) Gyökeres que no aflojó en todo el año, y a mí sobre el final de la temporada me tocó no tener la misma contundencia, pero igual quedé feliz porque fue una marca impresionante", declaró Cauteruccio en diálogo con Radio Sport 890 AM de su país.

En el 2024, el uruguayo marcó 39 goles entre la Liga 1 y Copa Libertadores, lejos de los 62 tantos que registró el sueco, quien entonces jugaba en el Sporting Lisboa. El sudamericano al final terminó en el top 10, por detrás de nombres como Erling Haaland, Harry Kane o Cristiano Ronaldo, pero igualado con Kylian Mbappé.

En lo que va del 2025, el 'Matador' lleva 17 goles (10 en Sporting Cristal y 7 en Bolívar), pero no pierde la motivación de seguir rompiendo redes. "Con mucha alegría y mucha ilusión de poder seguir con ese nivel de goles", agregó.

¿Por qué Martín Cauteruccio no fue el máximo goleador mundial de 2024?

Una de las razones que explica el 'bajón' de Cauteruccio tras su descomunal arranque con Cristal (17 goles en 8 partidos) es la infección hepática que sufrió en marzo, la cual lo tuvo un mes y medio sin jugar. Tras su regreso, aunque siguió convirtiendo goles, ya no tuvo el mismo promedio que antes (23 tantos en 28 cotejos).

Cauteruccio sobre su fichaje por Bolívar: "Me gustó el desafío de la altura"

En otro momento de la entrevista, el exgoleador rimense reveló que su decisión de dejar el fútbol peruano para aceptar la propuesta de la Academia se debió a un deseo de ponerse a prueba en la altura del país altiplánico.

"Mi etapa en Perú fue muy buena y me llegó una oportunidad en Bolivia que me gustó, el desafío de poder desempeñarme en la altura era interesante. En Perú había varios equipos con altura y de a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo, por lo que pasar a vivir en la altura era un lindo desafío", sostuvo.