HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      
Deportes

Martín Cauteruccio recordó espectacular año con Sporting Cristal y cómo estuvo cerca de ser el máximo goleador mundial: "Igual quedé feliz"

En una reciente entrevista, el delantero uruguayo valoró el rendimiento que mostró en el 2024 con Sporting Cristal, año en que anotó 39 goles en 31 partidos.

Martín Cauteruccio jugó un año y medio en Sporting Cristal. Foto: GLR
Martín Cauteruccio jugó un año y medio en Sporting Cristal. Foto: GLR

A inicios del 2024, el delantero uruguayo Martín Cauteruccio la 'rompió' con Sporting Cristal en la Liga 1 del fútbol peruano. Durante los primeros meses de su estadía en el club rimense, el charrúa logró un espectacular registro que lo llevó a liderar por algún tiempo la tabla de goleadores a nivel mundial, aunque al final de la temporada su rendimiento decayó y no pudo mantener el ritmo.

Hoy, 'Caute' es jugador del Bolívar de La Paz, cuadro en el que pelea por el título de la liga boliviana y con el que compite en la Copa Sudamericana. Si bien en este 2025 no ha tenido números tan espectaculares como los del año anterior, el futbolista se mostró ilusionado por repetir en su nuevo equipo el gran rendimiento que tuvo con el conjunto cervecero.

PUEDES VER: André Carrillo se confiesa sobre un posible fichaje por Universitario o Cristal: 'No sé si Alianza Lima mañana me quiera'

lr.pe

Cauteruccio sobre sus goles en 2024: "Fue una marca impresionante"

"En esa etapa hubo un goleador impresionante como (Vyktor) Gyökeres que no aflojó en todo el año, y a mí sobre el final de la temporada me tocó no tener la misma contundencia, pero igual quedé feliz porque fue una marca impresionante", declaró Cauteruccio en diálogo con Radio Sport 890 AM de su país.

En el 2024, el uruguayo marcó 39 goles entre la Liga 1 y Copa Libertadores, lejos de los 62 tantos que registró el sueco, quien entonces jugaba en el Sporting Lisboa. El sudamericano al final terminó en el top 10, por detrás de nombres como Erling Haaland, Harry Kane o Cristiano Ronaldo, pero igualado con Kylian Mbappé.

En lo que va del 2025, el 'Matador' lleva 17 goles (10 en Sporting Cristal y 7 en Bolívar), pero no pierde la motivación de seguir rompiendo redes. "Con mucha alegría y mucha ilusión de poder seguir con ese nivel de goles", agregó.

PUEDES VER: Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: 'Para mí es un exjugador'

lr.pe

¿Por qué Martín Cauteruccio no fue el máximo goleador mundial de 2024?

Una de las razones que explica el 'bajón' de Cauteruccio tras su descomunal arranque con Cristal (17 goles en 8 partidos) es la infección hepática que sufrió en marzo, la cual lo tuvo un mes y medio sin jugar. Tras su regreso, aunque siguió convirtiendo goles, ya no tuvo el mismo promedio que antes (23 tantos en 28 cotejos).

Cauteruccio sobre su fichaje por Bolívar: "Me gustó el desafío de la altura"

En otro momento de la entrevista, el exgoleador rimense reveló que su decisión de dejar el fútbol peruano para aceptar la propuesta de la Academia se debió a un deseo de ponerse a prueba en la altura del país altiplánico.

"Mi etapa en Perú fue muy buena y me llegó una oportunidad en Bolivia que me gustó, el desafío de poder desempeñarme en la altura era interesante. En Perú había varios equipos con altura y de a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo, por lo que pasar a vivir en la altura era un lindo desafío", sostuvo.

Notas relacionadas
¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura de la Liga 1? Conoce la programación de los partidos tras las Eliminatorias

¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura de la Liga 1? Conoce la programación de los partidos tras las Eliminatorias

LEER MÁS
André Carrillo se confiesa sobre un posible fichaje por Universitario o Cristal: "No sé si Alianza Lima mañana me quiera"

André Carrillo se confiesa sobre un posible fichaje por Universitario o Cristal: "No sé si Alianza Lima mañana me quiera"

LEER MÁS
Sporting Cristal hace fuerte reclamo a la Liga 1 por programación de partido de Universitario en Trujillo: "Distorsiones reglamentarias"

Sporting Cristal hace fuerte reclamo a la Liga 1 por programación de partido de Universitario en Trujillo: "Distorsiones reglamentarias"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

LEER MÁS
FPF puso fin a la etapa de Óscar Ibáñez en la selección peruana pese a deseos de DT por seguir: "Agradecemos al profesor"

FPF puso fin a la etapa de Óscar Ibáñez en la selección peruana pese a deseos de DT por seguir: "Agradecemos al profesor"

LEER MÁS
Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

LEER MÁS
Figura de Venezuela anuncia su retiro de la selección tras no lograr el repechaje: "Lo intenté por 17 años"

Figura de Venezuela anuncia su retiro de la selección tras no lograr el repechaje: "Lo intenté por 17 años"

LEER MÁS
Peñarol venció sobre la hora a Liverpool y clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Peñarol venció sobre la hora a Liverpool y clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Deportes

Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota