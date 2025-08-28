HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Fútbol Peruano

Sporting Cristal hace fuerte reclamo a la Liga 1 por programación de partido de Universitario en Trujillo: "Distorsiones reglamentarias"

Tras conocerse que Universitario jugará de visita ante UTC en el estadio Mansiche, el club celeste criticó que se afecte la "equidad competitiva" del torneo.

UTC saldrá de Cajabamba para jugar como local ante la 'U'. Por ello, el club rimense expresó su voz de protesta. Foto: composición de LR/Sporting Cristal
UTC saldrá de Cajabamba para jugar como local ante la 'U'. Por ello, el club rimense expresó su voz de protesta. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

Sporting Cristal expresó su descuerdo con la decisión de la Liga 1 de programar el partido UTC vs Universitario, por la fecha 10 del Torneo Clausura, en el estadio Mansiche de Trujillo. A través de un comunicado, el club celeste calificó los contantes cambios de localía que se han venido presentado como "distorsiones reglamentarias que afectan la equidad competitiva" del certamen.

"El Club Sporting Cristal reitera su profunda preocupación por las distorsiones reglamentarias que afectan la equidad competitiva en la Liga 1, situación que hemos advertido y documentado desde el Torneo Apertura", se lee en el pronunciamiento emitido vía redes sociales.

Pronunciamiento del equipo rimense. Foto: Sporting Cristal

Pronunciamiento del equipo rimense. Foto: Sporting Cristal

PUEDES VER: Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023

Sporting Cristal: "Se desnaturaliza el concepto de localía"

Desde La Florida cuestionaron la aplicación que se le viene dando al reglamento de la Liga 1 para justificar estas medidas, pues consideraron que se "desnaturaliza" el concepto de localía. Por ello, pidieron la modificación del artículo que ampara este tipo de decisiones.

"Cuestionamos lo establecido en el artículo 68.2, literal b, del reglamento de la Liga 1, el cual autoriza que clubes actúen como locales en regiones distintas a su sede habitual por razones de 'alto riesgo' o aforo. Esta disposición, aprobada bajo una coyuntura excepcional tras un desastre natural, desnaturaliza el concepto de localía y por ende afecta la justicia deportiva y debilita la legitimidad del campeonato".

"Hemos solicitado formalmente la modificación del artículo 68.2 del reglamento de la Liga 1, que establezca con claridad los supuestos verdaderamente excepcionales que justifican un cambio de localía, incorporando criterios técnicos y deportivos y bajo un procedimiento transparente acorde a una competición profesional", agrega el comunicado.

PUEDES VER: Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: 'Todos quedamos a la deriva'

¿Qué clubes han cambiado su localía en partidos de la Liga 1?

Además de UTC, se conoció que Alianza Atlético también recibirá a la 'U' en Trujillo en lugar de hacerlo en Sullana. Los churres ya habían hecho lo mismo con Alianza Lima, por la fecha 2 del Torneo Apertura.

Juan Pablo II, por su parte, dejó Chongoyape cuando le tocó enfrentar a la 'U' (lo hizo en el Estadio Nacional) y Alianza (en el Mansiche). Además, Comerciantes Unidos también salió de Cajamarca para medirse a los blanquiazules en Trujillo.

