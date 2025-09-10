Con un cierre amargo, la selección peruana puso fin a su participación en las Eliminatorias 2025 con una derrota 1-0 frente a un Paraguay que regresó a un mundial tras 16 años, mientras que el equipo dirigido por Óscar Ibáñez cerró su campaña eliminado.

El encuentro tuvo desde inicio un panorama cuesta arriba para la bicolor. Con el Nacional de Lima como escenario, Perú no pudo imponerse a la albirroja y terminó un compromiso más sin victorias, en medio de rostros desencajados de los jugadores al final del partido.

El análisis de Ibáñez tras la caída de Perú

En conferencia de prensa, el DT del equipo peruano, analizó la caída y reconoció que el resultado era previsible por la situación que atraviesa la selección. Sin embargo, destacó la entrega de sus jugadores y las ocasiones generadas en el área rival.

“Nos tocó un momento complicado, sabíamos que esto podía pasar. Hoy la idea era terminar ganando por todo lo que mostraron los jugadores en este tiempo que estuvimos, por los chicos que aparecieron y porque se lo merecían. Son futbolistas que lo dan todo por la Selección. Tuvimos siete ocasiones de gol, que en Clasificatorias son muchas; normalmente con eso ganas o, al menos, no pierdes. En el poco tiempo que tuvimos nosotros han debutado, de alguna u otra manera, siete jugadores en estas Eliminatorias. No es poco. Es una muestra de que hay material para competir”, expresó Ibáñez.

Respalda a los jóvenes y marca el recambio

El estratega también dedicó unas palabras a los futbolistas que fueron parte de la última convocatoria para las fechas 17 y 18 del certamen internacional, resaltando que tienen condiciones para mantenerse en la selección. Con ello, ya se siente el inicio de un recambio generacional dentro del plantel, por lo que alentó a los jóvenes a aprovechar la convivencia con los jugadores de experiencia.

“A Cari y a los chicos que estuvieron en esta última convocatoria, que aprovechen el momento, que valoren la convivencia con los jugadores de experiencia que llevan tiempo en la Selección, que lo disfruten y lo aprecien. Nadie les regaló nada, están acá porque tienen condiciones para jugar”, indicó.

Finalmente, Ibáñez agradeció a Agustín Lozano por haberlo invitado a integrarse al comando técnico en febrero. “Los jugadores nos exigieron al máximo y nos hicieron mejores entrenadores. Ahora todos vuelven a sus clubes y deben demostrar que son futbolistas de Selección”, añadió.