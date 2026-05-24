Cienciano - Juventud: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

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Cienciano ya no tiene margen de error en la Copa Sudamericana 2026. Luego de sufrir su segunda derrota consecutiva, el equipo imperial necesita ganar para clasificar a octavos de final del torneo continental.

Sin embargo, al frente tendrá a un rival que también sueña con acceder a la siguiente instancia. Juventud de Uruguay viaja a territorio cusqueño con la consigna de desplazar a los dirigidos por Horacio Melgarejo en la tabla de posiciones del grupo B.

Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Conmebol

¿Cuándo juega Cienciano - Juventud?

El encuentro de Cienciano ante Juventud, por la última jornada de la Copa Sudamericana, se disputará el miércoles 27 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

¿A qué hora se juega Cienciano - Juventud?

En Perú, el partido entre el Papá y el elenco charrúa comenzará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 28)

¿Dónde ver Cienciano - Juventud?

Este partido será transmitido por DSports en Sudamérica; asimismo, podrá verse vía streaming en la plataforma DGo. Por otra parte, La República te ofrece una cobertura completa con la previa y el minuto a minuto.

Historial Cienciano - Juventud: últimos partidos

Peruanos y uruguayos solo se enfrentaron en una ocasión por competiciones internacionales.