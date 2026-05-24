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Pablo Guede logró sobreponerse al mal inicio de temporada y les dio una alegría a los hinchas de Alianza Lima con la obtención del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, muchos se sorprendieron por la ausencia del estratega en las celebraciones.

Durante la ceremonia de premiación, Brayan Angulo, asistente técnico, fue el encargado de recibir el galardón al mejor DT que le correspondía al argentino.

Pablo Guede explica su ausencia en celebración de Alianza Lima

Al ser consultado sobre su decisión, Pablo Guede indicó que no suele participar en esta clase de reconocimientos.

“Se lo merecen mucho más que yo (comando técnico), son los que están en el día a día cortando las imágenes, viendo los partidos… Si yo salgo, como que los tapo. Aparte, nunca festejé, y menos cuando hay gente que no quiero ni ver; entonces, prefiero que ellos disfruten, que son los que están con los jugadores todos los días”, manifestó en conferencia de prensa.

Pablo Guede agradece el respaldo de los jugadores de Alianza Lima

Por otra parte, el técnico de 51 años se refirió al mal momento que afrontó con Alianza Lima en el arranque de la temporada y consideró que fueron injustos con su trabajo. En ese sentido, agradeció el respaldo de sus jugadores y la dirección deportiva.

“Pasé en poco tiempo por muchas cosas desagradables, pero la peor fue cuando me dijeron en la tercera fecha que si no ganábamos me tenía que ir. Fue bastante injusto, porque no me habría podido desarrollar en mi trabajo, pero en el fútbol es lo que manda, por suerte ganamos”, remarcó.

“Los jugadores me bancaron a muerte. Fueron ellos con los Franco (Navarro) los que realmente dieron la cara por mí para que no me echaran. Y acá estamos”, agregó.