El doble momento viral de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal: del empujón a un fan a la emoción con un niño
Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista tras su doblete ante Armenia en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo ha vuelto a acaparar la atención mundial por su reciente doblete con la selección de Portugal ante Armenia, en condición de visita. Sin embargo, antes de su respectivo duelo por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, el astro portugués protagonizó dos momentos virales que mostraron una faceta totalmente opuesta al ‘Bicho’.
La reacción ocurrió mientras la selección ‘lusa’ se encontraba en el hotel de concentración, antes del duelo contra Armenia. Un fan logró eludir al personal de seguridad, pero, al intentar acercarse al futbolista portugués, este respondió con un empujón, lo que generó una ola de críticas y comentarios. No obstante, antes del momento protocolar de los himnos nacionales de ambas selecciones, Cristiano Ronaldo tuvo un noble gesto con un niño, provocando la emoción del menor.
Las dos reacciones de CR7 que dio la vuelta al mundo
El fanático intentó acercarse y abrazar al astro portugués; sin embargo, el jugador del Al-Nassr no tuvo reparos en empujarlo por su imprudencia. Esta acción provocó la intervención del personal de seguridad, que retiró al admirador del lugar.
Por otro lado, antes del inicio del partido, el popular ‘Bicho’ tuvo una reacción totalmente opuesta con un menor de edad. Las cámaras captaron el momento en que el niño acompañaba a los jugadores y, al situarse junto a CR7, este no dudó en sonreírle y abrazarlo de manera afectuosa. El gesto fue tan significativo para el niño que rompió en llanto.
Ambos episodios dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos, viralizándose y generando miles de reacciones en distintas plataformas digitales.
La leyenda de Cristiano Ronaldo en el fútbol mundial
La goleada de Portugal por 5-0 ante Armenia deja al cuadro ‘luso’ muy cerca de la clasificación. Con el liderazgo de CR7, el equipo está bien encaminado para convertirse en uno de los protagonistas del próximo Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.
El doblete de Cristiano Ronaldo en el reciente encuentro lo acerca a uno de sus objetivos personales: convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales. Con cada partido disputado, el atacante portugués suma cifras que lo mantienen en la ruta hacia ese récord.