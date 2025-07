Tras el reciente fallecimiento de Diogo Jota, muchas personas criticaron la ausencia de Cristiano Ronaldo en el funeral del jugador y su hermano André Silva, lo cual desató un intenso debate. El delantero del Al-Nassr, quien compartió vestuario con Jota en la selección mayor, no asistió a la ceremonia celebrada en Gondomar, y las críticas hacia su figura, especialmente por su rol como capitán de Portugal, no se hicieron esperar.

Ante esta situación, su hermana Katia Aveiro salió en su defensa a través de sus redes sociales, rechazando los cuestionamientos hacia CR7 por no haber asistido al funeral.

¿Qué dijo Katia Aveiro de CR7?

Katia Aveiro justificó la decisión de su hermano, señalando que Cristiano evita desde hace años acudir a funerales por motivos personales y para no desviar la atención con su presencia.

“Los mismos que están criticando son los que siempre lo han criticado. Son los que antes decían: ¿Qué está haciendo en la selección? Ya no debería estar, tiene que dar lugar a los jóvenes. Y ahora dicen: Ay, el capitán no fue al funeral”, expresó Aveiro.

Hermana de Cristiano recuerda fallecimiento de su padre

Aveiro también recordó el fallecimiento de su padre, destacando la falta de respeto que vivieron en ese momento. “Mi padre, cuando falleció, ya hace 19 años, no existía la información que hay hoy en día, no existían las redes sociales como ahora. Y no hubo ningún respeto, y fue nuestro padre quien falleció”, dijo, en referencia a los periodistas que irrumpieron en el velorio.

"Imaginen que mi hermano hubiese ido al velorio de Diogo y André. No vamos a ser hipócritas. No sean hipócritas", expresó, en alución a la decisión de CR7 de no asistir al funeral, basada en su deseo de no llamar la atención, como ocurrió en el pasado.

A pesar de ello, el jugador se pronunció en redes sociales: “No tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos en la selección, y ahora te casaste”, escribió en X.