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Nadadora peruana Yasmín Silva ganó la medalla de plata en el Circuito Mare Nostrum 2026 de Mónaco

Integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD subió al podio en una de las competencias más importantes de la natación internacional.

Yasmín Silva ganó la medalla de plata en el Circuito Mare Nostrum 2026 de Mónaco
Yasmín Silva ganó la medalla de plata en el Circuito Mare Nostrum 2026 de Mónaco | FOTO: NP
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La nadadora peruana Yasmín Eliana Silva Contreras, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se adjudicó la medalla de plata en la prueba de 200 metros mariposa, en la primera parada del Circuito Mare Nostrum 2026, realizada en Mónaco, y consolidó así su progresión en la élite de la natación internacional.

La representante nacional, que registró un tiempo de 2 minutos, 13 segundos y 80 centésimas (2:13.80) en la final disputada en el Centro Acuático Príncipe Alberto II, fue la única sudamericana en alcanzar el podio y ratificó el crecimiento de la natación peruana en escenarios internacionales de alta exigencia.

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La prueba fue ganada por la francesa Lilou Ressencourt, quien se impuso con un registro de 2:09.62, mientras que la italiana Roberta Piano Del Balzo obtuvo la medalla de bronce con 2:14.95.

El Circuito Mare Nostrum es uno de los torneos más reconocidos del calendario mundial de la natación y congrega cada temporada a medallistas olímpicos, campeones mundiales y destacados exponentes de diversos países.

Este logro refleja el trabajo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), presidido por Sergio Ludeña Visalot, que, en articulación con el Ministerio de Educación, fortalece el desarrollo de atletas de alto rendimiento para que representen con éxito al Perú en diversas competencias internacionales.

Finalmente, la ministra de Educación, Esther Cuadros, felicitó a Yasmín Silva por la medalla de plata lograda en Mónaco y destacó que este resultado refleja el crecimiento de la natación peruana en el ámbito internacional.

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