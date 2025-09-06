Se juegan las Eliminatorias y probablemente será el último mundial en el que veremos a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi competir a alto nivel con sus respectivos países. Sin embargo, existe un dato curioso en este certamen. Actualmente, hay un jugador que, para muchos, no estaba en el radar y que se encuentra primero en la lista de goleadores de las Eliminatorias rumbo al Mundial, superando a CR7 y Messi.

Carlos Ruiz, delantero guatemalteco, es quien ocupa dicho puesto, siendo para muchos un jugador desconocido. A pesar de esto, durante el reciente encuentro de Portugal contra Armenia, Ronaldo se quedó a un solo gol de igualarlo y se espera que en los próximos partidos logre superarlo, mientras que Messi se posiciona en el tercer lugar.

¿Quién es Carlos Ruiz?

Carlos Ruiz es un jugador retirado que se desempeñaba como delantero. Su último club fue el Dallas FC de la Major League Soccer (MLS). Actualmente, es el jugador que ostenta el récord de goles en estas Eliminatorias con 39, seguido del astro portugués con 38 y del astro argentino con 36.

Top de 10 máximos goleadores en Eliminatorias rumbo al Mundial

Carlos Ruiz – 39 goles

Cristiano Ronaldo – 38 goles

Lionel Messi – 36 goles

Ali Daei – 35 goles

Robert Lewandowski – 31 goles

Luis Suárez – 29 goles

Sardar Azmoun – 29 goles

Chris Wood – 29 goles

Karim Bagheri – 28 goles

Kazuyoshi Miura – 27 goles

¿Qué peruano ha anotado más goles por Eliminatorias?

En el puesto 64 se encuentra Jefferson Farfán. La 'Foquita' es el máximo goleador de la selección peruana en Eliminatorias y con 16 goles y en el puesto 164 se encuentra Paolo Guerrero con 11 tantos.