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Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Peruanos y paraguayos se enfrentarán en un partidazo en el Estadio General Pablo Rojas. El conjunto celeste necesita ganar, pero depende de otros resultados para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal se juega su pase a octavos de final en Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Foto: Libertadores/composición LR
Sporting Cristal se juega su pase a octavos de final en Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Foto: Libertadores/composición LR
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Sporting Cristal afrontará su sexto partido por la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. El conjunto celeste visitará a Cerro Porteño el jueves 28 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio General Pablo Rojas, ubicado en Asunción.

El equipo dirigido por Zé Ricardo va por una victoria que lo clasifique a los octavos de final del torneo. En la jornada anterior, Sporting Cristal cayó 3-2 ante Junior en Colombia y ese resultado hizo que el cuadro celeste llegara a la última fecha sin depender de sí mismo. Por el lado de Cerro Porteño, consiguió un triunfo por 1-0 ante Palmeiras en Brasil y obtuvo su pase a la siguiente fase.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Este encuentro iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes ha preparado una lista con los horarios en otros países.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (viernes 29/05)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Puedes seguir este duelo por ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Cienciano - Juventud: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

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Pronósticos para el Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cerro Porteño ante Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (5,40), empate (3,45), gana Cerro Porteño (1,68)
  • Betano: gana Sporting Cristal (5,70), empate (3,60), gana Cerro Porteño (1,67)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (5,50), empate (3,60), gana Cerro Porteño (1,67)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (5,50), empate (3,64), gana Cerro Porteño (1,71)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (5,75), empate (3,60), gana Cerro Porteño (1,67)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (5,66), empate (3,75), gana Cerro Porteño (1,64).
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