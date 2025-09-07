HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

En el Estadio Municipal de El Alto, la selección boliviana recibe al equipo de Carlo Ancelotti en busca de quedarse con el repechaje rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Bolivia y Brasil se enfrentarán a las 6.30 p. m. Foto: composición LR/X
Bolivia y Brasil se enfrentarán a las 6.30 p. m. Foto: composición LR/X

La selección boliviana se prepara para el epílogo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Luego de perder 3-0 ante Colombia en la pasada jornada, la Verde ahora recibirá a Brasil en el estadio Municipal de El Alto. La principal consigna del elenco altiplánico es vencer a la Canarinha y esperar que Venezuela no sume ante los cafeteros. Si bien la tarea es complicada, los dirigidos por Óscar Villegas suelen hacerse fuertes cuando juegan como locales.

El desempeño de Bolivia no fue el mejor en la fecha 17, pues su rival de turno no tuvo piedad y lo goleó. Por su parte, el equipo de Carlo Ancelotti viene de golear y gustar a una Chile ya eliminada en el Maracaná.

lr.pe

Canal de Bolivia ante Brasil por las Eliminatorias 2026

El partido entre Bolivia y Brasil será televisado por Movistar Deportes para territorio peruano en cable. En suelo boliviano, el duelo se podrá ver por la señal de Tigo Sports. Por su parte, los brasileños podrán seguirlo por Globo Esporte.

lr.pe

¿Dónde ver Bolivia vs Brasil ONLINE?

Si no puedes conectarte a ninguna de estas señales por TV, podrás segur el encuentro entre Bolivia vs Brasil por las Eliminatorias 2026 de manera online por la cobertura de La República Deportes.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
