Teófilo Cubillas, Ricardo Gareca y Edwin Oviedo se reencontraron para reunirse con el papa León XIV. | Foto: composición LR/IG - Teófilo Cubillas

Una visita inesperada captó la atención en el Vaticano. Teófilo Cubillas se reunió allí con Ricardo Gareca y Edwin Oviedo. El protagonista del encuentro fue el papa León XIV, a quien le entregaron una histórica camiseta de la selección peruana. El encuentro se llevó a cabo en un ambiente distendido, en medio de una amena charla entre los presentes.

El encuentro de Teófilo Cubillas, Ricardo Gareca y Edwin Oviedo con el papa León XIV

A través de sus redes sociales, el popular ‘Nene’ compartió un mensaje junto a las postales del encuentro en el Vaticano con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y con el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. En su publicación, destacó lo especial del momento y la emoción que sintió al vivir esta experiencia histórica.

“Feliz de la vida. Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad, el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre”, manifestó.

Paralelamente, el histórico ‘10’ de la selección peruana señaló que no solo el encuentro con el papa León XIV fue especial, sino también la gran amistad que lo une con Edwin Oviedo, a quien calificó como un viejo conocido del medio deportivo: “Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Edwin Oviedo por hacerlo posible. ¡Arriba Perú!“, escribió.

Ricardo Gareca y la vez que se reunió con Edwin Oviedo en una iglesia católica

Cabe recordar que el ‘Tigre’ Ricardo Gareca se reunió por segunda vez con Edwin Oviedo en la iglesia católica. La primera ocasión en la que el estratega argentino tuvo un encuentro íntimo con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue a inicios del 2018, pocos meses antes de la participación de la selección peruana en la Copa del Mundo 2018, cuando recibió la bendición papal de Francisco I en el Palacio Arzobispal de Lima.